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Посредник: Сарибекян о законопроекте о сельском хозяйстве
Посредник: Сарибекян о законопроекте о сельском хозяйстве
О законодательстве, регулирующем сферу сельского хозяйства Абхазии, в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства... 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T11:05+0300
2022-12-01T11:05+0300
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Посредник: Сарибекян
Посредник: Сарибекян
На заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии рассмотрели законопроект "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".О том, что предусматривает данный документ, какие нормы он будет регулировать в случае принятия, как это повлияет на аграрный сектор страны, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, минсельхоз, сельское хозяйство, аудио
подкасты, посредник, абхазия, минсельхоз, сельское хозяйство, аудио
Посредник: Сарибекян о законопроекте о сельском хозяйстве
11:05 01.12.2022 (обновлено: 11:16 01.12.2022)
О законодательстве, регулирующем сферу сельского хозяйства Абхазии, в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства республики Артур Сарибекян.
На заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии рассмотрели законопроект "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".
О том, что предусматривает данный документ, какие нормы он будет регулировать в случае принятия, как это повлияет на аграрный сектор страны, слушайте в аудиофайле
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