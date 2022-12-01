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Посредник: Сарибекян о законопроекте о сельском хозяйстве

Посредник: Сарибекян о законопроекте о сельском хозяйстве

О законодательстве, регулирующем сферу сельского хозяйства Абхазии, в программе "Посредник" в эфире радио Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства... 01.12.2022, Sputnik Абхазия

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Посредник: Сарибекян Посредник: Сарибекян

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии рассмотрели законопроект "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".О том, что предусматривает данный документ, какие нормы он будет регулировать в случае принятия, как это повлияет на аграрный сектор страны, слушайте в аудиофайле.

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