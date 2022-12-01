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Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена
Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T17:42+0300
2022-12-01T17:42+0300
2022-12-01T17:49+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена
17:42 01.12.2022 (обновлено: 17:49 01.12.2022)
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – сказали в ведомстве.
Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.