https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/pyatdesyat-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1042913783.html

Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена

Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T17:42+0300

2022-12-01T17:42+0300

2022-12-01T17:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

россия

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

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