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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/pyatdesyat-rossiyskikh-voennykh-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1042913783.html
Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена
Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T17:42+0300
2022-12-01T17:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия

Пятьдесят российских военных возвращены из украинского плена

17:42 01.12.2022 (обновлено: 17:49 01.12.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВозвращение из плена российских военных
Возвращение из плена российских военных - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2022
© Министерство обороны РФ
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Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров возвращены 50 российских военных, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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