https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/raketa-nositel-soyuz-21b-zapuschena-s-kosmodroma-plesetsk-v-interesakh-minoborony-rossii-1042899907.html

Ракета-носитель "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России

Ракета-носитель "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России

Ракета со спутниками запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T08:55+0300

2022-12-01T08:55+0300

2022-12-01T10:17+0300

министерство обороны рф

россия

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Первого декабря 2022 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении ведомства.Это третий за месяц пуск ракеты в интересах российского военного ведомства.

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2022

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