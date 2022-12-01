https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/raketa-nositel-soyuz-21b-zapuschena-s-kosmodroma-plesetsk-v-interesakh-minoborony-rossii-1042899907.html
Ракета-носитель "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России
Ракета-носитель "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России
Ракета со спутниками запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T08:55+0300
2022-12-01T08:55+0300
2022-12-01T10:17+0300
министерство обороны рф
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Первого декабря 2022 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении ведомства.Это третий за месяц пуск ракеты в интересах российского военного ведомства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия
министерство обороны рф, россия
Ракета-носитель "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России
08:55 01.12.2022 (обновлено: 10:17 01.12.2022)
Ракета со спутниками запущена с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Первого декабря 2022 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении ведомства.
Это третий за месяц пуск ракеты в интересах российского военного ведомства.