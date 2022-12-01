https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-1042900512.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T10:35+0300
2022-12-01T10:35+0300
2022-12-01T10:35+0300
росавиация
россия
аэропорт сочи
аэропорты
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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росавиация, россия, аэропорт сочи, аэропорты
росавиация, россия, аэропорт сочи, аэропорты
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.