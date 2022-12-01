https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/spasateli-mchs-abkhazii-vtorye-sutki-vedut-poiski-zhitelya-nizhney-eshery--1042913241.html

Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры

Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры

Мужчина, 1946 года рождения, испытывает проблемы с памятью. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

черное море

абхазия

сухумский район

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя села Нижняя Эшера Сухумского района Арама Даваджяна. По предварительной информации, пропавший гражданин испытывает проблемы с памятью.Сотрудники ГИМС обследуют окрестную территорию и прибрежную акваторию. Поиски пока не дали никаких результатов.

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сухумский район

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