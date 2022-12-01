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Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры
Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры
Мужчина, 1946 года рождения, испытывает проблемы с памятью. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T17:25+0300
2022-12-01T17:25+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя села Нижняя Эшера Сухумского района Арама Даваджяна. По предварительной информации, пропавший гражданин испытывает проблемы с памятью.Сотрудники ГИМС обследуют окрестную территорию и прибрежную акваторию. Поиски пока не дали никаких результатов.
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мчс абхазии, черное море, абхазия, сухумский район
мчс абхазии, черное море, абхазия, сухумский район
Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры
17:25 01.12.2022 (обновлено: 17:36 01.12.2022)
Мужчина, 1946 года рождения, испытывает проблемы с памятью.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя села Нижняя Эшера Сухумского района Арама Даваджяна.
По предварительной информации, пропавший гражданин испытывает проблемы с памятью.
Сотрудники ГИМС обследуют окрестную территорию и прибрежную акваторию. Поиски пока не дали никаких результатов.