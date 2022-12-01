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https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/spasateli-mchs-abkhazii-vtorye-sutki-vedut-poiski-zhitelya-nizhney-eshery--1042913241.html
Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры
Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры
Мужчина, 1946 года рождения, испытывает проблемы с памятью. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя села Нижняя Эшера Сухумского района Арама Даваджяна. По предварительной информации, пропавший гражданин испытывает проблемы с памятью.Сотрудники ГИМС обследуют окрестную территорию и прибрежную акваторию. Поиски пока не дали никаких результатов.
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мчс абхазии, черное море, абхазия, сухумский район
мчс абхазии, черное море, абхазия, сухумский район

Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя Нижней Эшеры

17:25 01.12.2022 (обновлено: 17:36 01.12.2022)
© Sputnik Роберт ДжопуаГИМС.
ГИМС. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2022
© Sputnik Роберт Джопуа
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Мужчина, 1946 года рождения, испытывает проблемы с памятью.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски жителя села Нижняя Эшера Сухумского района Арама Даваджяна.
По предварительной информации, пропавший гражданин испытывает проблемы с памятью.
Сотрудники ГИМС обследуют окрестную территорию и прибрежную акваторию. Поиски пока не дали никаких результатов.
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