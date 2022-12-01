https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/spiker-gosdumy-rossii-vyacheslav-volodin-pribyl-v-abkhaziyu--1042904456.html

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию

Это первый официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в республику. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T12:09+0300

2022-12-01T12:09+0300

2022-12-01T12:15+0300

в абхазии

госдума рф

россия

абхазия

парламент абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/01/1042903878_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6bdabc02d5fcea662a3aa7b4d7d953f8.jpg

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию с официальным визитом.Вертолет Володина приземлился в Сухумском международном аэропорту имени Владислава Ардзинба.Делегацию из России встретили спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикеры Фазлыбей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.Спикер Госдумы России Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба проводили встречу в Москве 4 октября. Тогда Володин заявил о необходимости скорейшего подписания соглашения между Думой и Народным Собранием.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

госдума рф, россия, абхазия, парламент абхазии