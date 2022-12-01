https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/spiker-gosdumy-rossii-vyacheslav-volodin-pribyl-v-abkhaziyu--1042904456.html
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию
Это первый официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в республику. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T12:09+0300
2022-12-01T12:09+0300
2022-12-01T12:15+0300
в абхазии
госдума рф
россия
абхазия
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/01/1042903878_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6bdabc02d5fcea662a3aa7b4d7d953f8.jpg
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию с официальным визитом.Вертолет Володина приземлился в Сухумском международном аэропорту имени Владислава Ардзинба.Делегацию из России встретили спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикеры Фазлыбей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.Спикер Госдумы России Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба проводили встречу в Москве 4 октября. Тогда Володин заявил о необходимости скорейшего подписания соглашения между Думой и Народным Собранием.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/01/1042903878_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bcc488076ea292644120df1ac5db71cd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
госдума рф, россия, абхазия, парламент абхазии
госдума рф, россия, абхазия, парламент абхазии
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию
12:09 01.12.2022 (обновлено: 12:15 01.12.2022)
Это первый официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в республику.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Абхазию с официальным визитом.
Вертолет Володина приземлился в Сухумском международном аэропорту имени Владислава Ардзинба.
Делегацию из России встретили спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикеры Фазлыбей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.
Спикер Госдумы России Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба проводили встречу в Москве 4 октября. Тогда Володин заявил о необходимости скорейшего подписания соглашения между Думой и Народным Собранием.