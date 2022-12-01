https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/takie-obstoyatelstva-klochkova-i-drugov-o-reabilitatsii-detey-s-dtsp-1042909096.html

Такие обстоятельства: Клочкова и Другов о реабилитации детей с ДЦП

Такие обстоятельства: Клочкова и Другов о реабилитации детей с ДЦП

Директор АНО "Физическая реабилитация", врач-физический терапевт Екатерина Клочкова и врач-ортопед Вадим Другов об участии в форуме "Время добрых дел". 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T14:45+0300

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Такие обстоятельства: Клочкова и Другин о реабилитации детей с ДЦП Такие обстоятельства: Клочкова и Другин о реабилитации детей с ДЦП

С 28 ноября по 2 декабря в Сухуме проходит благотворительный форум "Время добрых дел". Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии, которое организует приезд в страну ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича и профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом. Российские специалисты проводят мастер-классы для своих коллег, для учителей физической культуры, консультируют детей с особенностями развития.Среди тех, кто делится своим опытом с абхазскими коллегами, специалисты в области ЛФК - врач-ортопед Вадим Другов и директор АНО "Физическая реабилитация", врач-физический терапевт Екатерина Клочкова. Медики отметили, что в Абхазии не хватает профильных специалистов в этой сфере. О том, какую помощь они оказали в рамках форума, слушайте в аудиофайле.

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