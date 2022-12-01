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Володин и Ашуба подвели итоги встречи
Володин и Ашуба подвели итоги встречи
Соглашение о сотрудничестве между Госдумой России и Парламентом Абхазии подписали Вячеслав Володин и Лаша Ашуба. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T17:05+0300
2022-12-01T17:05+0300
2022-12-01T17:41+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба подвели итоги встречи."Это Соглашение призвано систематизировать наши отношения и интенсифицировать наши межгосударственные отношения. Уверен, что в подписание сегодняшнего соглашения заложен дополнительный фундамент наших двусторонних отношений", – отметил Лаша Ашуба на брифинге по итогам подписания Соглашения между Госдумой и Парламентом.Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что Госдума и Парламент вышли на новый формат сотрудничества.Он добавил, что создана рабочая комиссия, призванная решать вопросы в рамках парламентского измерения, нацеленная на конкретный конечный результат.Спикер Госдумы заявил, что одна из ключевых задач, стоящих перед Госдумой и Парламентом, – заниматься вопросами гармонизации законодательств в социально-экономической сфере, решая вопросы подготовки законов, среди которых таможенный кодекс, налоговое законодательство, социальная политика, которые создадут условия для развития бизнеса. "Получился откровенный разговор, диалог, мы друг друга стали лучше понимать и познакомились друг с другом", – подытожил он.Володин пригласил депутатов Абхазии принять участие в конференции, посвященной фракционным вопросам в Госдуме, развитию внутрипарламентской демократии и добавил, что был бы рад повторному приглашению в Абхазию.Встреча делегации Госдумы с депутатами Парламента длилась несколько часов в закрытом формате.
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парламент абхазии, госдума, абхазия, россия
Володин и Ашуба подвели итоги встречи
17:05 01.12.2022 (обновлено: 17:41 01.12.2022)
Соглашение о сотрудничестве между Госдумой России и Парламентом Абхазии подписали Вячеслав Володин и Лаша Ашуба.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба подвели итоги встречи.
"Это Соглашение призвано систематизировать наши отношения и интенсифицировать наши межгосударственные отношения. Уверен, что в подписание сегодняшнего соглашения заложен дополнительный фундамент наших двусторонних отношений", – отметил Лаша Ашуба на брифинге по итогам подписания Соглашения между Госдумой и Парламентом.
Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что Госдума и Парламент вышли на новый формат сотрудничества.
Он добавил, что создана рабочая комиссия, призванная решать вопросы в рамках парламентского измерения, нацеленная на конкретный конечный результат.
"Договорились, что уже через несколько месяцев состоится заседание. Повестку мы сформируем совместно. Это будут проблемные темы, волнующие как граждан Абхазии, так и граждан России. Мы считаем, что дружба – это улица с двусторонним движением, а развитие возможно лишь на основе доверия, а доверия без диалога сформировать невозможно", – добавил Володин.
Спикер Госдумы заявил, что одна из ключевых задач, стоящих перед Госдумой и Парламентом, – заниматься вопросами гармонизации законодательств в социально-экономической сфере, решая вопросы подготовки законов, среди которых таможенный кодекс, налоговое законодательство, социальная политика, которые создадут условия для развития бизнеса.
"Получился откровенный разговор, диалог, мы друг друга стали лучше понимать и познакомились друг с другом", – подытожил он.
Володин пригласил депутатов Абхазии принять участие в конференции, посвященной фракционным вопросам в Госдуме, развитию внутрипарламентской демократии и добавил, что был бы рад повторному приглашению в Абхазию.
Встреча делегации Госдумы с депутатами Парламента длилась несколько часов в закрытом формате.