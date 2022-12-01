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Володин и Ашуба подвели итоги встречи

Володин и Ашуба подвели итоги встречи

Соглашение о сотрудничестве между Госдумой России и Парламентом Абхазии подписали Вячеслав Володин и Лаша Ашуба. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T17:05+0300

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба подвели итоги встречи."Это Соглашение призвано систематизировать наши отношения и интенсифицировать наши межгосударственные отношения. Уверен, что в подписание сегодняшнего соглашения заложен дополнительный фундамент наших двусторонних отношений", – отметил Лаша Ашуба на брифинге по итогам подписания Соглашения между Госдумой и Парламентом.Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что Госдума и Парламент вышли на новый формат сотрудничества.Он добавил, что создана рабочая комиссия, призванная решать вопросы в рамках парламентского измерения, нацеленная на конкретный конечный результат.Спикер Госдумы заявил, что одна из ключевых задач, стоящих перед Госдумой и Парламентом, – заниматься вопросами гармонизации законодательств в социально-экономической сфере, решая вопросы подготовки законов, среди которых таможенный кодекс, налоговое законодательство, социальная политика, которые создадут условия для развития бизнеса. "Получился откровенный разговор, диалог, мы друг друга стали лучше понимать и познакомились друг с другом", – подытожил он.Володин пригласил депутатов Абхазии принять участие в конференции, посвященной фракционным вопросам в Госдуме, развитию внутрипарламентской демократии и добавил, что был бы рад повторному приглашению в Абхазию.Встреча делегации Госдумы с депутатами Парламента длилась несколько часов в закрытом формате.

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