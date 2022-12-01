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https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/zavershilis-semki-abkhazskogo-komediynogo-seriala-nezavisimyy-1042916808.html
Завершились съемки абхазского комедийного сериала "Независимый"
Завершились съемки абхазского комедийного сериала "Независимый"
В главной роли Тимур Тания. Он сыграл абхазского спасателя МЧС, который решил восстать против несправедливости и стать президентом республики. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Завершились съемки первого абхазского комедийного сериала "Независимый", сообщается на сайте видеосервиса START."Современный мир навязывает свои нормы и правила, а все старое, на чем раньше держался человек, стирается. И вот главный герой нашего сериала как раз борется за память предков и ценности семьи. Он вступает в неравный бой с системой, которая всей своей мощью противостоит ему. Думаю, "Независимый" даст возможность поразмышлять над тем, чем готов пожертвовать обычный парень ради того, чтобы сохранить нечто очень важное для него, что для остального мира может быть совсем незаметным", - приводятся слова режиссера Теймураза Квеквескири. Съемочная группа на 70% состояла из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.
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культура, кино, абхазия
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Завершились съемки абхазского комедийного сериала "Независимый"

21:00 01.12.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукСъемки фильма - "Независимый"
Съемки фильма - Независимый - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В главной роли Тимур Тания. Он сыграл абхазского спасателя МЧС, который решил восстать против несправедливости и стать президентом республики.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Завершились съемки первого абхазского комедийного сериала "Независимый", сообщается на сайте видеосервиса START.
"Современный мир навязывает свои нормы и правила, а все старое, на чем раньше держался человек, стирается. И вот главный герой нашего сериала как раз борется за память предков и ценности семьи. Он вступает в неравный бой с системой, которая всей своей мощью противостоит ему. Думаю, "Независимый" даст возможность поразмышлять над тем, чем готов пожертвовать обычный парень ради того, чтобы сохранить нечто очень важное для него, что для остального мира может быть совсем незаметным", - приводятся слова режиссера Теймураза Квеквескири.
Съемочная группа на 70% состояла из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников.
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