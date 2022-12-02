https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/abkhaziya-i-leningradskaya-oblast-planiruyut-podpisat-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-1042940303.html

Абхазия и Ленинградская область намерены подписать межправительственное соглашение

Абхазия и Ленинградская область намерены подписать межправительственное соглашение

Абхазия и Ленинградская область будут сотрудничать в сфере туризма, сельского хозяйства и культуры, а также развивать торгово-экономические связи. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Абхазия и Ленинградская область в 2023 году планируют подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.Делегация из Абхазии во главе с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа посетила Ленобласть с рабочим визитом. Джопуа встретился с губернатором области Александром Дрозденко.Стороны обсудили развития сельхозотрасли, продвижение продукции на региональных рынках, возможность применения областного промышленного опыта в деле создания новых учреждений в Абхазии. Делегация ознакомилась с работой агропромышленного комплекса Ленинградской области, в том числе посетила птицефабрику "Синявинская", "Акваферма" – осетровые рыбоводные хозяйства в Гатчинском районе, "Племзавод "Бугры"– троящийся селекционно-генетический центр во Всеволожском районе.Ленинградская область выразила готовность оказывать абхазской стороне помощь в сфере сельского хозяйства, в первую очередь, в рыборазведении, разведении крупного рогатого скота и птицеводстве, поддержку в развитие торгово-экономических связей, сотрудничестве в сфере туризма и культуры.

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