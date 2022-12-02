https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/abkhaziya-i-nikaragua-nametili-plan-vzaimodeystviya-v-oblasti-kultury-na-2023-god-1042922013.html

Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год

Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год

Министр культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочим визитом в Никарагуа. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T10:45+0300

2022-12-02T10:45+0300

2022-12-02T11:04+0300

в абхазии

никарагуа

абхазия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042920866_0:11:817:471_1920x0_80_0_0_1bf4d802497adfd7aa521fc46bc50964.jpg

СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

никарагуа

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

никарагуа, абхазия, культура