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Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год
Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год
Министр культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочим визитом в Никарагуа. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T10:45+0300
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культура
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
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никарагуа, абхазия, культура
никарагуа, абхазия, культура
Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год
10:45 02.12.2022 (обновлено: 11:04 02.12.2022)
Министр культуры Абхазии Даур Кове находится с рабочим визитом в Никарагуа.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Абхазия и Никарагуа наметили план взаимодействия в области культуры на 2023 год.
Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой Луисом Алонсо Моралесом, директором театра имени Рубена Дарио, директором национальной синематеки и директором института креативной экономики.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.