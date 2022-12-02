https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/abkhaziya-i-pridnestrove-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-zdravookhraneniya--1042936759.html
Абхазия и Приднестровье подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Абхазия и Приднестровье подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Меморандум был подписан на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой от 2017 года. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T17:50+0300
2022-12-02T17:50+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Минздравы и Министерства соцобеспечения Абхазии и Приднестровской Молдавской республики подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Соглашение было подписано министрами здравоохранения Абхазии и Приднестровья Эдуардом Бутба и Кристиной Албул, министром социального обеспечения и демографической политики Абхазии Русланом Аджба и министром по социальной защите и труду ПМР Еленой Куличенко. Во встрече принял участие постоянный представитель Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Албул поблагодарила коллег из Абхазии за предоставляемую помощь по протезированию ветеранов войны из Приднестровья и выразила надежду, что стороны будут развивать сотрудничество и в других направлениях. В рамках меморандума стороны намерены обмениваться научно-технической информацией, информацией о нормативно-правовых актах, проводить совместные семинары, конференции, внедрять в странах программы по социальном развитию и социальной защите, подготавливать кадры, организовывать лечение и реабилитацию для граждан, а также предоставлять протезно-ортопедическую помощь.
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абхазия, приднестровская молдавская республика, медицина
абхазия, приднестровская молдавская республика, медицина
Абхазия и Приднестровье подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения
17:50 02.12.2022 (обновлено: 19:09 02.12.2022)
Меморандум был подписан на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской республикой от 2017 года.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Минздравы и Министерства соцобеспечения Абхазии и Приднестровской Молдавской республики подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты.
Цель меморандума – создание экономических и других условий и механизмов для развития и сотрудничества в вопросах здравоохранения и социального обеспечения граждан обеих республик.
Соглашение было подписано министрами здравоохранения Абхазии и Приднестровья Эдуардом Бутба и Кристиной Албул, министром социального обеспечения и демографической политики Абхазии Русланом Аджба и министром по социальной защите и труду ПМР Еленой Куличенко.
Во встрече принял участие постоянный представитель Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.
Албул поблагодарила коллег из Абхазии за предоставляемую помощь по протезированию ветеранов войны из Приднестровья и выразила надежду, что стороны будут развивать сотрудничество и в других направлениях.
В рамках меморандума стороны намерены обмениваться научно-технической информацией, информацией о нормативно-правовых актах, проводить совместные семинары, конференции, внедрять в странах программы по социальном развитию и социальной защите, подготавливать кадры, организовывать лечение и реабилитацию для граждан, а также предоставлять протезно-ортопедическую помощь.