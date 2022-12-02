https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/analizy-v-novoy-laboratorii-detskoy-bolnitsy-budut-besplatnymi-dlya-statsionarnykh-patsientov-1042917070.html
Анализы в новой лаборатории детской больницы будут бесплатными для стационарных пациентов
Анализы в новой лаборатории детской больницы будут бесплатными для стационарных пациентов
Лаборатория при Республиканской детской больнице будет работать круглосуточно. В ней можно будет сдать биохимический анализ, общий анализ крови и мочи. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T08:55+0300
2022-12-02T08:55+0300
2022-12-02T10:32+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Стационарным пациентам Республиканской детской больницы будут бесплатно проводить анализы в новой лаборатории. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала и.о. главврача медучреждения Инесса Камлия.При этом, по ее словам, амбулаторным пациентам лабораторные услуги будут оказаны в том случае, если расходный материал будет в достатке.Лаборатория будет работать круглосуточно. В ней можно будет сдать биохимический анализ, общий анализ крови и мочи.По словам Камлия, лаборатория была необходима больнице, так как медучреждение работает в качестве больницы скорой помощи. Часто бывают случаи, когда необходимо оказать экстренную помощь, в частности хирургическое вмешательство. И в таких случаях нужно оперативно получать анализ крови.Сейчас в Республиканской детской больнице продолжаются работы по ремонту помещения для лаборатории. Оборудование на сумму 5,3 млн руб уже закуплено Минздравом. После завершения ремонта из России приедут инсталляторы, которые установят и запустят лабораторную технику.
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медицина, дети, абхазия
Анализы в новой лаборатории детской больницы будут бесплатными для стационарных пациентов
08:55 02.12.2022 (обновлено: 10:32 02.12.2022)
Лаборатория при Республиканской детской больнице будет работать круглосуточно. В ней можно будет сдать биохимический анализ, общий анализ крови и мочи.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Стационарным пациентам Республиканской детской больницы будут бесплатно проводить анализы в новой лаборатории. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала и.о. главврача медучреждения Инесса Камлия.
При этом, по ее словам, амбулаторным пациентам лабораторные услуги будут оказаны в том случае, если расходный материал будет в достатке.
"Расходный материал у нас должен выдаваться на то количество стационарных больных, которое мы обслуживаем в год. Эту статистику каждый год мы сдавали в Минздрав, они естественно будут рассчитываться. В приоритете стационарные больные, мы единственная стационарная (детская - прим.) больница в республике", - пояснила Камлия.
Лаборатория будет работать круглосуточно. В ней можно будет сдать биохимический анализ, общий анализ крови и мочи.
По словам Камлия, лаборатория была необходима больнице, так как медучреждение работает в качестве больницы скорой помощи. Часто бывают случаи, когда необходимо оказать экстренную помощь, в частности хирургическое вмешательство. И в таких случаях нужно оперативно получать анализ крови.
Сейчас в Республиканской детской больнице продолжаются работы по ремонту помещения для лаборатории. Оборудование на сумму 5,3 млн руб уже закуплено Минздравом. После завершения ремонта из России приедут инсталляторы, которые установят и запустят лабораторную технику.