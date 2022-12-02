https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/byudzhet-vyzhivaniya-i-otsutstvie-investitsiy-chem-zhivet-sukhumskiy-rayon-1042924678.html

Бюджет выживания и отсутствие инвестиций: чем живет Сухумский район

Бюджет выживания и отсутствие инвестиций: чем живет Сухумский район

В 2023 году бюджет Сухумского района составит 209 млн руб. По мнению руководства района, этого недостаточно для развития. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T12:30+0300

2022-12-02T12:30+0300

2022-12-02T12:30+0300

в абхазии

сухумский район

абхазия

экономика

сельское хозяйство

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О том, почему собственных средств у района немного, какие проекты необходимо развивать в районе, рассказал в эфире радио Sputnik глава Сухумского района Алхас Читанава.SputnikБюджет Сухумского района в 2023 году зафиксирован на уровне 209 млн руб, из которых 105 млн руб – собственные доходы, 68 млн руб – дотации из республиканского бюджета и 35,8 млн руб – субсидии, адресное финансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников системы образования, здравоохранения и культуры. По словам главы района Алхаса Читанава, этого "катастрофически недостаточно" для решения всех актуальных проблем и развития.При этом правительство Абхазии к 2025 году планирует увеличить собственные доходы бюджета до 8 млрд руб. Читанава считает, что без реализации крупных проектов в Сухумском районе, которые будут приносить серьезные налоговые поступления, о качественном увеличении доходов говорить не приходится.Пока в районе планируется только один крупный туристический проект, который находится на стадии согласования.Сельское хозяйство в стагнацииТрадиционно Сухумский район – сельскохозяйственный. В советское время здесь работали 99 сельхозпредприятий. Сегодня же ни одно из них не функционирует. Более того, по словам Читанава, 95% территории запущено. И для возвращения былой сельскохозяйственной славы району необходимые большие физические и материальные затраты. Но таких средств в местном бюджете нет.К тому же привлечь инвестора в район не так-то и просто. Отсутствие инфраструктуры и запущенность сельхозугодий пугают предпринимателей.При этом Читанава считает, что несмотря на то, что сельхозугодия сегодня не используются по предназначению, их нельзя переводить в другие категории, так как постепенно будет расти население, которое необходимо будет прокормить. И если постепенно развивать сельское хозяйство, то отток денежных средств будет меньше, отмечает глава района.В течение двух лет местные власти занимаются реализацией сельхозпроектов в Сухумском районе. В 2021 году было освоено порядка пяти гектаров земли на сумму 2,4 млн руб. В 2022 году реализуется 13 проектов на сумму 3,4 млн руб.

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