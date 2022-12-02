https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/bzhaniya-provel-soveschaniya-s-silovikami-po-proverke-vozmozhnykh-khischeniy-v-energootrasli-1042933663.html
Бжания провел совещание с силовиками по проверке возможных хищений в энергоотрасли
Бжания провел совещание с силовиками по проверке возможных хищений в энергоотрасли
Президент Абхазии Аслан Бжания 16 ноября поручил Генеральной прокуратуре проверить данные о возможных хищениях средств во время ремонта воздушной линии... 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T16:05+0300
2022-12-02T16:05+0300
2022-12-02T17:34+0300
энергетическая отрасль абхазии
аслан бжания
генеральная прокуратура абхазии
электроэнергетика
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Сроки проверки информации о хищениях в энергоотрасли, которую президент поручил провести Генпрокуратуре, затягиваются, заявил на совещании у президента генпрокурор Адгур Агрба.Он отметил, что с 16 ноября опрошены все представители министерств и ведомств, которые имеют отношение к заключению договора с российской стороной.Агрба добавил, что в Генеральную прокуратуру были приглашены Адгур Ардзинба и Гарри Кокая, которые продемонстрировали перечень оборудования и материалов, согласованный Министерством экономики Абхазии с Министерством энергетики России. "Ничего, кроме этих документов, в прокуратуру представлено не было", – отметил Агрба.Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре держать вопрос на постоянном контроле и сообщать ему о результатах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, генеральная прокуратура абхазии, электроэнергетика
аслан бжания, генеральная прокуратура абхазии, электроэнергетика
Бжания провел совещание с силовиками по проверке возможных хищений в энергоотрасли
16:05 02.12.2022 (обновлено: 17:34 02.12.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания 16 ноября поручил Генеральной прокуратуре проверить данные о возможных хищениях средств во время ремонта воздушной линии "Ачгуара".
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Сроки проверки информации о хищениях в энергоотрасли, которую президент поручил провести Генпрокуратуре, затягиваются, заявил на совещании у президента генпрокурор Адгур Агрба.
Он отметил, что с 16 ноября опрошены все представители министерств и ведомств, которые имеют отношение к заключению договора с российской стороной.
"В настоящее время направлены все необходимые запросы, направлена экспертиза в соответствующий орган. С учетом большого объема и сложности проведения проверки этого времени недостаточно. Потребуется еще определенное время, но конкретные сроки устанавливать не представляется возможным", – сказал генпрокурор.
Агрба добавил, что в Генеральную прокуратуру были приглашены Адгур Ардзинба и Гарри Кокая, которые продемонстрировали перечень оборудования и материалов, согласованный Министерством экономики Абхазии с Министерством энергетики России.
"Ничего, кроме этих документов, в прокуратуру представлено не было", – отметил Агрба.
Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре держать вопрос на постоянном контроле и сообщать ему о результатах.