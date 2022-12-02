https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/bzhaniya-provel-soveschaniya-s-silovikami-po-proverke-vozmozhnykh-khischeniy-v-energootrasli-1042933663.html

Бжания провел совещание с силовиками по проверке возможных хищений в энергоотрасли

Бжания провел совещание с силовиками по проверке возможных хищений в энергоотрасли

Президент Абхазии Аслан Бжания 16 ноября поручил Генеральной прокуратуре проверить данные о возможных хищениях средств во время ремонта воздушной линии... 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T16:05+0300

2022-12-02T16:05+0300

2022-12-02T17:34+0300

энергетическая отрасль абхазии

аслан бжания

генеральная прокуратура абхазии

электроэнергетика

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Сроки проверки информации о хищениях в энергоотрасли, которую президент поручил провести Генпрокуратуре, затягиваются, заявил на совещании у президента генпрокурор Адгур Агрба.Он отметил, что с 16 ноября опрошены все представители министерств и ведомств, которые имеют отношение к заключению договора с российской стороной.Агрба добавил, что в Генеральную прокуратуру были приглашены Адгур Ардзинба и Гарри Кокая, которые продемонстрировали перечень оборудования и материалов, согласованный Министерством экономики Абхазии с Министерством энергетики России. "Ничего, кроме этих документов, в прокуратуру представлено не было", – отметил Агрба.Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре держать вопрос на постоянном контроле и сообщать ему о результатах.

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аслан бжания, генеральная прокуратура абхазии, электроэнергетика