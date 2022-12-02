https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/delo-o-pokhischenii-aykvab-peredano-v-gudautskiy-rayonnyy-sud-1042935990.html
Дело о похищении Анкваб передано в Гудаутский районный суд
Дело о похищении Анкваб передано в Гудаутский районный суд
Житель села Джирхуа Гудаутского района Вадима Анкваб похитили из собственного дома 26 февраля 2022 года и требовали выкуп 10 млн руб. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T16:40+0300
2022-12-02T16:40+0300
2022-12-02T17:13+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Уголовное дело о похищении Вадима Анкваб передано в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Дело Цушба выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. Носову из-за психического состояния назначено принудительное лечение.По данным следствия, 26 февраля 2022 года Цушба по предварительному сговору с Чачибая, Агумава, Гвазава, Носовым, Барзания похитили Анкваб, перевезли его в дом Алика Барзания в Дурипше и требовали у его сына Малхаза Анкваб выкуп 10 миллионов рублей. 10 марта они получили 1 миллион рублей и отпустили Анкваб в селе Аацы Гудаутского района. После этого обвиняемые были задержаны правоохранителями.Чачибая, Агумава, Гвазава, Носов, Роман Барзания обвиняются по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "б", "ж" ч.2 ст. 119, п. "б" ч.3 ст. 160 УК РА (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, вымогательство, в целях получения имущества в особо крупном размере). Алик Барзания и Роман Абгаджава по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РА (заранее не обещанное укрывательство тяжких и особо тяжких преступлений).
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генеральная прокуратура абхазии, гудаутский район, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, гудаутский район, абхазия
Дело о похищении Анкваб передано в Гудаутский районный суд
16:40 02.12.2022 (обновлено: 17:13 02.12.2022)
Житель села Джирхуа Гудаутского района Вадима Анкваб похитили из собственного дома 26 февраля 2022 года и требовали выкуп 10 млн руб.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Уголовное дело о похищении Вадима Анкваб передано в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Обвиняемыми по делу проходят Сослан Чачибая, Виктор Агумава, Тариел Гвазава, Николай Носов, Роман Барзания, Алик Барзания, Роман Абгаджава, Африкан Цушба.
Дело Цушба выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. Носову из-за психического состояния назначено принудительное лечение.
По данным следствия, 26 февраля 2022 года Цушба по предварительному сговору с Чачибая, Агумава, Гвазава, Носовым, Барзания похитили Анкваб, перевезли его в дом Алика Барзания в Дурипше и требовали у его сына Малхаза Анкваб выкуп 10 миллионов рублей.
10 марта они получили 1 миллион рублей и отпустили Анкваб в селе Аацы Гудаутского района. После этого обвиняемые были задержаны правоохранителями.
Чачибая, Агумава, Гвазава, Носов, Роман Барзания обвиняются по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "б", "ж" ч.2 ст. 119, п. "б" ч.3 ст. 160 УК РА (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, вымогательство, в целях получения имущества в особо крупном размере).
Алик Барзания и Роман Абгаджава по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РА (заранее не обещанное укрывательство тяжких и особо тяжких преступлений).