https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/desyat-sportsmenov-predstavyat-abkhaziyu-na-vi-vsemirnykh-igrakh-yunykh-sootechestvennikov-1042936523.html

Десять спортсменов представят Абхазию на VI Всемирных играх юных соотечественников

Десять спортсменов представят Абхазию на VI Всемирных играх юных соотечественников

Всемирные игры юных соотечественников это международные спортивные соревнования среди детей, проживающих за рубежом соотечественников. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T17:14+0300

2022-12-02T17:14+0300

2022-12-02T17:14+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Десять баскетболистов из команды "Крылья Абхазии" и смешанной волейбольной команды будут представлять Абхазию на VI Всемирных играх юных соотечественников, которые пройдут в Москве с 5 по 11 декабря.Встреча с ребятами прошла в представительстве Россотрудничества. В соревнованиях примут участия 400 юных спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет, они будут состязаться в баскетболе, мини- футболе, волейболе, шахматах и настольном теннисе.Для юных спортсменов подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсии по Москве, поход на хоккейный матч, интеллектуальная игра "Диалоги на русском языке", участники которой проверят свои знания русской культуры, литературы, истории, географии и языка.Организаторы Игр - Россотрудничество, Минспорта России, партия "Единая Россия", Всероссийская Федерация школьного спорта при поддержке Департамента спорта города Москвы.Всемирные игры юных соотечественников это международные спортивные соревнования среди детей, проживающих за рубежом соотечественников, они проходят с целью укрепления международных спортивных гуманитарных связей, дружбы детей из разных стран и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом. Игры проводятся с 2015 года. На VI Всемирных играх будут представлены спортсмены из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Исландии, Киргизии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Монголии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Швеции и Южной Осетии.

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