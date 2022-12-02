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Галустян о российско-абхазском межпарламентском взаимодействии

Галустян о российско-абхазском межпарламентском взаимодействии

Депутат Народного Собрания Абхазии Левон Галустян в интервью радио Sputnik рассказал подробности встречи спикера Госдумы России Вячеслава Володина с абхазскими... 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T13:50+0300

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Галустян о российско-абхазском межпарламентском взаимодействии Галустян о российско-абхазском межпарламентском взаимодействии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал с первым официальным визитом в Абхазии 1 декабря. В Сухуме стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между Народным Собранием Абхазии и Государственной Думой Федерального Собрания России. Спикер Госдумы России также встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания. Как прошла встреча и какое значение имеет Соглашение, рассказал депутат Парламента Левон Галустян.В частности, Галустян сообщил о том, что председатель комитета по обороне и нацбезопасности Госдумы Андрей Картополов приедет в Абхазию с рабочим визитом на следующей неделе.Подробности слушайте в аудиофайле.

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