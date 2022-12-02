https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/glavnyy-chetverg-chitanava-o-kazne-sukhumskogo-rayona-investproektakh-i-zemlepolzovanii----1042902309.html

Главный четверг: Читанава о казне Сухумского района, инвестпроектах и землепользовании

Главный четверг: Читанава о казне Сухумского района, инвестпроектах и землепользовании

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Читанава о казне Сухумского района, инвестпроектах и землепользовании Главный четверг: Читанава о казне Сухумского района, инвестпроектах и землепользовании

В бюджет Сухумского района на 2023 год заложено 209 миллионов рублей, сообщил Читанава, из которых почти 105 миллионов рублей – собственные доходы, 68 миллионов – это дотации из республиканского бюджета, 35,8 миллиона рублей – адресное финансирование на повышение заработной платы отдельным категориям работникам сферы образования, медицины, культуры. "Эти параметры катастрофически недостаточны. Понимая те проблемы, которые стоят перед районом, эти суммы несоизмеримы. Поэтому сложно говорить о бюджете развития. Это опять будет бюджет, который позволит решать лишь определенный сегмент вопросов, который у нас имеется. Это, в первую очередь, социальная сфера, водоснабжение, энергоснабжение, дорожная инфраструктура", – рассказал глава района. Он также рассказал о том, что в Сухумском районе ведется работа по созданию инвестиционного проекта. Речь идет о туристическом объекте, который разместится на площади около 45 гектаров. Подробности слушайте в аудиофайле.

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