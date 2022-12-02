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Кецба об ужесточении требований к автошколам в Абхазии: восприняли в штыки

Кецба об ужесточении требований к автошколам в Абхазии: восприняли в штыки

Директор автошколы "Старт" Темур Кецба в эфире радио Sputnik Абхазия об ужесточении требований к автошколам. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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Кецба об ужесточении требований к автошколам в Абхазии: восприняли в штыки Кецба об ужесточении требований к автошколам в Абхазии: восприняли в штыки

Кабинет министров Абхазии на заседании в среду, 30 ноября, внес изменения в постановление "О лицензировании негосударственной образовательной деятельности".Проект постановления предусматривает дополнительные лицензионные требования, направленные на ужесточение требований к качеству образовательных услуг.По словам главы МВД Абхазии Вальтера Бутба, цель постановления – повышение качества подготовки будущих водителей."Проектом предусмотрено вступление в силу через отложенный срок, что обусловлено необходимостью подготовки учебных автодромов. При этом, в настоящее время уже проводятся мероприятия по обеспечению функционирования учебного автодрома для подготовки кандидатов в водители автотранспортных средств, на базе которого планируется организация сдачи практических экзаменов", – подчеркнул министр.Согласно документу, успешно сдавать профильные экзамены должны будут не менее 60% учеников автошкол, допущенных к экзаменам.Кабмин также внес изменения в постановление правительства "Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений".Своим мнением к новым требованиям, а также о том, как можно снизить количество ДТП, в эфире радио Sputnik поделился директор автошколы "Старт" Темур Кецба."Мы восприняли новость немного в штыки, так как услышали о постановлении 1 декабря, а вступит в силу оно 1 января 2023 года. Чисто технически обустроить соответствующий автодром или площадку будет невозможно. На все месяц. Это невозможно. Почему мы не имели этого ранее?" – сказал Кецба.Подробности в аудиофайле.

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