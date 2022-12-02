https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/mig-31-poterpel-avariyu-v-uchebnom-polete-v-primore-1042925855.html

МиГ-31 потерпел аварию в учебном полете в Приморье

МиГ-31 потерпел аварию в учебном полете в Приморье

По данным ВВО, "полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет". 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

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