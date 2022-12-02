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МиГ-31 потерпел аварию в учебном полете в Приморье
МиГ-31 потерпел аварию в учебном полете в Приморье
По данным ВВО, "полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет". 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T12:00+0300
2022-12-02T12:00+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
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министерство обороны рф, россия, происшествия
министерство обороны рф, россия, происшествия
МиГ-31 потерпел аварию в учебном полете в Приморье
12:00 02.12.2022 (обновлено: 12:31 02.12.2022)
По данным ВВО, "полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет".
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Выполнявший учебный полет истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"Второго декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.