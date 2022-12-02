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Минздрав передал Республиканской детской больнице автомобиль
Минздрав передал Республиканской детской больнице автомобиль
Машина приобретена по поручению президента Аслана Бжания. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T14:55+0300
2022-12-02T14:55+0300
2022-12-02T15:23+0300
в абхазии
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абхазия
дети
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии передал автомобиль Республиканской детской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Минивэн "Noah" будет обслуживать пациентов детской больницы. "Потребность в автомобиле существует давно, тем более в многоместной, так как помимо родителей, при транспортировке ребенка часто сопровождает доктор. Мы возим детей на КТ, МРТ, ФГС. Теперь все будет гораздо проще, удобнее и быстрее", – отметила и.о. главврача детской больницы Инесса Камлия.
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медицина, абхазия, дети
Минздрав передал Республиканской детской больнице автомобиль
14:55 02.12.2022 (обновлено: 15:23 02.12.2022)
Машина приобретена по поручению президента Аслана Бжания.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии передал автомобиль Республиканской детской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минивэн "Noah" будет обслуживать пациентов детской больницы.
"Потребность в автомобиле существует давно, тем более в многоместной, так как помимо родителей, при транспортировке ребенка часто сопровождает доктор. Мы возим детей на КТ, МРТ, ФГС. Теперь все будет гораздо проще, удобнее и быстрее", – отметила и.о. главврача детской больницы Инесса Камлия.