https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/minzdrav-peredal-respublikanskoy-detskoy-bolnitse-avtomobil--1042932219.html

Минздрав передал Республиканской детской больнице автомобиль

Минздрав передал Республиканской детской больнице автомобиль

Машина приобретена по поручению президента Аслана Бжания. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T14:55+0300

2022-12-02T14:55+0300

2022-12-02T15:23+0300

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии передал автомобиль Республиканской детской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Минивэн "Noah" будет обслуживать пациентов детской больницы. "Потребность в автомобиле существует давно, тем более в многоместной, так как помимо родителей, при транспортировке ребенка часто сопровождает доктор. Мы возим детей на КТ, МРТ, ФГС. Теперь все будет гораздо проще, удобнее и быстрее", – отметила и.о. главврача детской больницы Инесса Камлия.

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