https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/pantone-vybral-glavnyy-tsvet-2023-goda-1042923990.html
Pantone выбрал главный цвет 2023 года
Pantone выбрал главный цвет 2023 года
Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также... 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T11:10+0300
2022-12-02T11:10+0300
2022-12-02T11:50+0300
культура
в мире
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года– им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, "бесстрашный и вдохновляющий" на эксперименты и самовыражение, сообщила организация.Институт отметил, что цвет этого года – "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".При выборе цвета года специалисты исследуют и анализируют тенденции в индустрии развлечений и кино, коллекциях произведений искусства и новых художников, моде, всех областях дизайна, популярных направлениях путешествий.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, в мире
Pantone выбрал главный цвет 2023 года
11:10 02.12.2022 (обновлено: 11:50 02.12.2022)
Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также графический дизайн.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года– им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, "бесстрашный и вдохновляющий" на эксперименты и самовыражение, сообщила организация.
"Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен красным цветом кошенили (вид насекомых, из которых добывают вещество для получения красного красителя кармина - ред.), одного из самых ценных натуральных красителей, одного из самых сильных и ярких красителей, известных миру", – приводятся на сайте слова исполнительного директора организации Леатрис Эйземан.
Институт отметил, что цвет этого года – "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".
При выборе цвета года специалисты исследуют и анализируют тенденции в индустрии развлечений и кино, коллекциях произведений искусства и новых художников, моде, всех областях дизайна, популярных направлениях путешествий.