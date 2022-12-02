https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/pantone-vybral-glavnyy-tsvet-2023-goda-1042923990.html

Pantone выбрал главный цвет 2023 года

Pantone выбрал главный цвет 2023 года

Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также... 02.12.2022, Sputnik Абхазия

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культура

в мире

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года– им стал Pantone 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный, "бесстрашный и вдохновляющий" на эксперименты и самовыражение, сообщила организация.Институт отметил, что цвет этого года – "мощный, бесстрашный и вдохновляющий".При выборе цвета года специалисты исследуют и анализируют тенденции в индустрии развлечений и кино, коллекциях произведений искусства и новых художников, моде, всех областях дизайна, популярных направлениях путешествий.

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