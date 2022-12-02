https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/predsedatel-komiteta-gd-po-oborone-i-natsbezopasnosti-posetit-abkhaziyu-s-rabochim-vizitom-1042927187.html

Председатель комитета ГД по обороне и нацбезопасности посетит Абхазию с рабочим визитом

Председатель комитета ГД по обороне и нацбезопасности посетит Абхазию с рабочим визитом

Вопрос модернизации Абхазской армии обсудили депутаты Парламента на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 1 декабря. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T13:10+0300

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Председатель комитета по обороне и нацбезопасности Госдумы Андрей Картополов приедет в Абхазию с рабочим визитом на следующей неделе. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил депутат Левон Галустян. Парламентарий рассказал, какие вопросы обсуждались в закрытом формате более двух часов с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в ходе его первого официального визита в Абхазию. На встрече было решено делегировать в Абхазию Картополова для предметного обсуждения проблем модернизации Абхазской армии.Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с первым официальным визитом в Абхазию 1 декабря.В Сухуме прошла встреча Вячеслава Володина со спикером Парламента Абхазии Лашей Ашуба и депутатами Парламента. Встреча длилась несколько часов в закрытом формате.Было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Парламентом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/brifing-volodina-i-ashuba-1042915310.html

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