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Председатель комитета ГД по обороне и нацбезопасности посетит Абхазию с рабочим визитом
Председатель комитета ГД по обороне и нацбезопасности посетит Абхазию с рабочим визитом
Вопрос модернизации Абхазской армии обсудили депутаты Парламента на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 1 декабря. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T13:10+0300
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Председатель комитета по обороне и нацбезопасности Госдумы Андрей Картополов приедет в Абхазию с рабочим визитом на следующей неделе. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил депутат Левон Галустян. Парламентарий рассказал, какие вопросы обсуждались в закрытом формате более двух часов с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в ходе его первого официального визита в Абхазию. На встрече было решено делегировать в Абхазию Картополова для предметного обсуждения проблем модернизации Абхазской армии.Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с первым официальным визитом в Абхазию 1 декабря.В Сухуме прошла встреча Вячеслава Володина со спикером Парламента Абхазии Лашей Ашуба и депутатами Парламента. Встреча длилась несколько часов в закрытом формате.Было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Парламентом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/brifing-volodina-i-ashuba-1042915310.html
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Председатель комитета ГД по обороне и нацбезопасности посетит Абхазию с рабочим визитом
13:10 02.12.2022 (обновлено: 13:12 02.12.2022)
Вопрос модернизации Абхазской армии обсудили депутаты Парламента на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 1 декабря.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Председатель комитета по обороне и нацбезопасности Госдумы Андрей Картополов приедет в Абхазию с рабочим визитом на следующей неделе. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил депутат Левон Галустян.
Парламентарий рассказал, какие вопросы обсуждались в закрытом формате более двух часов с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в ходе его первого официального визита в Абхазию.
На встрече было решено делегировать в Абхазию Картополова для предметного обсуждения проблем модернизации Абхазской армии.
"Все рабочие вопросы, связанные с реализацией абхазо-российских соглашений, в плане оснащения и доукомплектования образцами техники Вооруженных сил Абхазии будут обсуждаться на следующей неделе в Сухуме", – уточнил Галустян.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с первым официальным визитом в Абхазию 1 декабря.
В Сухуме прошла встреча Вячеслава Володина со спикером Парламента Абхазии Лашей Ашуба и депутатами Парламента. Встреча длилась несколько часов в закрытом формате.
Было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Парламентом.