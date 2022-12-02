https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/robokot-i-nauchnye-diskussii-kak-prokhodit-kongress-molodykh-uchenykh-v-siriuse-1042933258.html

Робокот и научные дискуссии: как проходит Конгресс молодых ученых в "Сириусе"

Робокот и научные дискуссии: как проходит Конгресс молодых ученых в "Сириусе"

В парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря проходит II Конгресс молодых ученых. 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T19:55+0300

2022-12-02T19:55+0300

2022-12-02T19:55+0300

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Научный форум организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Глава государства лично посетил мероприятие в первый день его проведения и отметил ведущую роль науки для стабильного развития государства.О том, с какими достижениями в науке и технике можно познакомиться на Конгрессе, какую роль они представляют в практической жизни и что интересного для себя почерпнули участники из Абхазии, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikНаучные достиженияII Конгресс молодых ученых собрал три тысячи участников из 40 стран мира. В главном научном форуме России участвуют студенты и молодые ученые из России, Абхазии, Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран.Здесь представлены проекты, которые выиграли гранты, они принадлежат научным центрам, государственным корпорациям, представителям бизнеса, а также студентам и школьникам.В рамках Конгресса проходит выставка достижений научно-технологического развития, она вызывает особый интерес посетителей. Среди любимчиков публики академическая разработка студентов Московского университета науки и технологий МИСИС, лаборатории Сбербанка – робокот, который различными движениями реагирует на жесты людей.Робокот может не только ходить и бегать, но даже танцевать, что приводит в восторг как детей, так и взрослых, практически никто не отказывает себе в удовольствии поиграть и сфотографироваться с ним.Руслан Хаматнуров представляет компанию "Лаборатория будущего" из Екатеринбурга. Он и его коллеги привезли на самый значимый научный форум свою уникальную разработку – канатоход. Такое название аппарат получил не случайно, робот предназначен для того, чтобы передвигаться, как настоящий канатоходец, но не по веревкам, а по электрическим проводам и выявлять возможные повреждения. Технология нужна для того, чтобы избегать крупных аварий на линиях, выявлять проблемные участки и производить ремонтные работы."Мы являемся участниками проекта "Сколково", канатоход – это проект, направленный на мониторинг, техническое обслуживание и ремонт линий электропередач. Это гексакоптер, у него шесть винтомоторных групп, бригада приезжает на выбранный участок линии, коптер взлетает и садится на линии при помощи колесных модулей движется по проводу. Таким образом выявляются дефекты", – рассказал специалист.Помимо разработок в области технического оборудования и роботов, на Конгрессе можно увидеть результаты трудов в области медицины. На одном из стендов представлены имплантаты ушной раковины."Есть люди, которые рождаются с недоразвитыми ушными раковинами или в течение жизни по какой-то причине теряют их. Люди комплексуют просто от оттопыренных ушей, а представьте, как они себя чувствуют с поврежденными ушами. Поэтому мы разрабатываем имплантат, он может быть любой формы, мы можем заменять все ухо, или его часть, он на 85% биоразлагаемый, это значит, что после операции 85% будут занимать клетки пациента. Импланты делаются из полимера, которые печатаются на 3D-принтере и заливаются гидрогелем", – отметила аспирантка первого курса Московского университета науки и технологий МИСИС Анжелика-Мария Бурцева.Еще одна разработка ученых направлена на то, чтобы приучать детей с раннего возраста азам физических процессов. Это специально созданная детская площадка, которая устроена таким образом, что активность детей позволяет заряжать батарейки с помощью динамо-машин и генераторов и производить свет и звуки."Естественно, мы сразу не стали объяснять детям, что такое квантовая физика, теория струн, а попытались через детскую площадку объяснить простые физические явления, мы сделали так, чтобы детскую механическую энергию превращать в электрическую", – сказал представитель компании "Лидер", которая производит детское игровое спортивное оборудование.Дискуссии и панельные сессииДля участников форума организовали также круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии. Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина.Во II Конгрессе молодых ученых участвуют представители Абхазии, среди них – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания. Она выступит на площадке форума, которая называется "Глубина исторической памяти и искусственный интеллект"."Мы будем говорить о возможности использования архивной документации. Историческая память, которая сложилась за многие века, хранится в архивных фондах, сейчас речь идет о том, как это все использовать, как создавать молодым исследователям благоприятные условия для использования больших массивов источников. В этом нам в помощь искусственный интеллект, мы будем говорить о том, как использовать информационные технологии, чтобы облегчить поиск для исследователей. Безусловно, на данной площадке будут принимать участие ведущие специалисты в архивной отрасли", – говорит Бжания.Опыт, полученный на конгрессе, будет полезен для работы в Абхазии, добавила она и выразила благодарность руководству республики, которое поддержало поездку на форум.На конгрессе Абхазию также представляет историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки, который отметил, что масштабность и организованность события поражает воображение."Здесь концентрация высокоинтеллектуальных молодых ребят, это молодые Эйнштейны, Курчатовы и Королевы. Я прошелся по некоторым залам и, несмотря на то, что я сам гуманитарий, но даже в некоторых сугубо технологических вещах нашел что-то интересное для себя в гуманитарной сфере. Я был у курчатовского стенда, сейчас там проводятся геномные исследования по изучению культурного винограда. Здесь очень многое связано с робототехникой, поэтому здесь очень красочно, ярко интересно и продуктивно", – сказал он.Главная цель конгресса, по мнению Канделаки, – обмен научной информацией, что самое главное для молодых людей, занимающихся различными отраслями научной деятельности.Еще одна участница из Абхазии – сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове. Отмечая важность конгресса, она рассказала, что участие в нем стало для нее неожиданностью. Одна из площадок, которую посетила Анжела, называлась "Много шума из ничего: чего не стоит ждать от науки в ближайшее время?", где обсуждали квантовый компьютер, искусственный интеллект и нанотехнологии.

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