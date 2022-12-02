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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/rossiyskie-istrebiteli-i-pvo-sbili-za-sutki-dva-ukrainskikh-samoleta-su-25-i-mig-29-1042932768.html
Российские истребители и ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29
Российские истребители и ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный... 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T15:25+0300
2022-12-02T15:44+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило в пятницу Минобороны."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской народной республики и Егоровка Донецкой народной республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина

Российские истребители и ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29

15:25 02.12.2022 (обновлено: 15:44 02.12.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкСбитый украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области
Сбитый украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило в пятницу Минобороны.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской народной республики и Егоровка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.
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