https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/rossiyskie-istrebiteli-i-pvo-sbili-za-sutki-dva-ukrainskikh-samoleta-su-25-i-mig-29-1042932768.html

Российские истребители и ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29

Российские истребители и ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный... 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T15:25+0300

2022-12-02T15:25+0300

2022-12-02T15:44+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило в пятницу Минобороны."Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской народной республики и Егоровка Донецкой народной республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.

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