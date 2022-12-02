Российские истребители и ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29
15:25 02.12.2022 (обновлено: 15:44 02.12.2022)
© Sputnik / РИА Новости/
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Российские истребители и средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета Су-25 и МиГ-29, сообщило в пятницу Минобороны.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской народной республики и Егоровка Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской народной республики и Егоровка Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.