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"Время добрых дел": итоги форума
"Время добрых дел": итоги форума
Закрытие форума "Время добрых дел" состоялось в Министерстве здравоохранения Абхазии 1 декабря. 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T18:55+0300
2022-12-02T18:55+0300
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Форум "Время добрых дел" прошел в рамках акции "Миссия Добро" с 28 ноября по 1 декабря.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и заместитель министра просвещения и языковой политики республики Ада Кварчелия встретились с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым и специалистами форума.Бутба поблагодарил организаторов форума за их труд и отметил, что их усилия направлены на улучшение здоровья граждан, детей. Дмитрий Федотов отметил, что для Россотрудничества это первый опыт, когда мероприятие носит не культурно-образовательный характер, а оказывает предметную помощь людям.По словам замминистра просвещения Ады Кварчелия, задача общества по отношению к людям с ограниченным возможностями – максимальная адаптация к самостоятельной и трудовой деятельности, приобретение профессии.Участник форума, ортопед-травматолог Вадим Другов подчеркнул, что основная задача специалистов была показать местным профессионалам, учителям физкультуры технологии, которые помогут справиться с проблемами и то, что они могут самостоятельно обучиться методикам.Участники форума провели несколько мастер-классов для местных специалистов и отметили, что готовы предоставить им методику и разработанные программы.По словам Другова, были выявлены три основные направления работы: работа с детьми с ограниченными возможностями, детьми с нарушением осанки и плоскостопием, с детьми-спортсменами.
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видео, мультимедиа, медицина, россотрудничество в абхазии, видео
видео, мультимедиа, медицина, россотрудничество в абхазии, видео
"Время добрых дел": итоги форума
18:55 02.12.2022 (обновлено: 19:13 02.12.2022)
Закрытие форума "Время добрых дел" состоялось в Министерстве здравоохранения Абхазии 1 декабря.
Форум "Время добрых дел" прошел в рамках акции "Миссия Добро" с 28 ноября по 1 декабря.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и заместитель министра просвещения и языковой политики республики Ада Кварчелия встретились с руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым и специалистами форума.
Бутба поблагодарил организаторов форума за их труд и отметил, что их усилия направлены на улучшение здоровья граждан, детей. Дмитрий Федотов отметил, что для Россотрудничества это первый опыт, когда мероприятие носит не культурно-образовательный характер, а оказывает предметную помощь людям.
По словам замминистра просвещения Ады Кварчелия, задача общества по отношению к людям с ограниченным возможностями – максимальная адаптация к самостоятельной и трудовой деятельности, приобретение профессии.
Участник форума, ортопед-травматолог Вадим Другов подчеркнул, что основная задача специалистов была показать местным профессионалам, учителям физкультуры технологии, которые помогут справиться с проблемами и то, что они могут самостоятельно обучиться методикам.
Участники форума провели несколько мастер-классов для местных специалистов и отметили, что готовы предоставить им методику и разработанные программы.
По словам Другова, были выявлены три основные направления работы: работа с детьми с ограниченными возможностями, детьми с нарушением осанки и плоскостопием, с детьми-спортсменами.