https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/zasedanie-mezhpravkomissii-abkhazii-i-rossii-sostoitsya-v-moskve-1042939633.html
Заседание Межправкомиссии Абхазии и России состоится в Москве
Заседание Межправкомиссии Абхазии и России состоится в Москве
В Кабмине состоялось рабочее совещание членов абхазской части Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Абхазией и... 02.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-02T19:25+0300
2022-12-02T19:25+0300
2022-12-02T19:25+0300
в абхазии
александр анкваб
кабмин абхазии
россия
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040995950_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_a38cf8951aae6b4bb59fca52c84b9b34.jpg
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Заседание Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится 6 декабря в Москве. Премьер-министр Александр Анкваб возглавит абхазскую делегацию.Премьер-министр обратил внимание членов делегации на необходимость тщательной подготовки к вопросам повестки заседания МПК.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040995950_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_79e6345f4243c642add7ac8b2ad32e5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр анкваб, кабмин абхазии, россия, абхазия
александр анкваб, кабмин абхазии, россия, абхазия
Заседание Межправкомиссии Абхазии и России состоится в Москве
В Кабмине состоялось рабочее совещание членов абхазской части Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Заседание Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится 6 декабря в Москве.
Члены комиссии согласовали проект документов, выносимых на двустороннее обсуждение.
Премьер-министр Александр Анкваб возглавит абхазскую делегацию.
Премьер-министр обратил внимание членов делегации на необходимость тщательной подготовки к вопросам повестки заседания МПК.