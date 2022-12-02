https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/zasedanie-mezhpravkomissii-abkhazii-i-rossii-sostoitsya-v-moskve-1042939633.html

Заседание Межправкомиссии Абхазии и России состоится в Москве

Заседание Межправкомиссии Абхазии и России состоится в Москве

В Кабмине состоялось рабочее совещание членов абхазской части Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Абхазией и... 02.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-02T19:25+0300

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в абхазии

александр анкваб

кабмин абхазии

россия

абхазия

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Заседание Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией состоится 6 декабря в Москве. Премьер-министр Александр Анкваб возглавит абхазскую делегацию.Премьер-министр обратил внимание членов делегации на необходимость тщательной подготовки к вопросам повестки заседания МПК.

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