https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/abkhazskiy-shakhmatist-tristan-kvaratskheliya-primet-uchastie-v-chempionate-rossii-1042948844.html
Абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России
Абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России
Путевку на турнир он заслужил, выиграв первенство Федерального округа, где он вошел в четверку лидеров. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T16:50+0300
2022-12-03T16:50+0300
2022-12-03T20:42+0300
в абхазии
шахматы
абхазия
спорт
спортивная абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042923571_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_6b54511c7d3dad877c51853d24070078.jpg
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Юный абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России, который пройдет в 2023 году. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил сам спортсмен.Путевку на турнир он заслужил, выиграв первенство Федерального округа, где он вошел в четверку лидеров.Как признался юный спортсмен, попав на этот турнир, он исполнил свою давнюю мечту, и сейчас он испытывает “неимоверные эмоций”.Сейчас Тристан вместе с тренером из России, международным мастером Арсеном Оганьяном усердно готовится к чемпионату.“Будем смотреть разные дебюты, смотреть миттельшпиль (следующая за дебютом стадия шахматной партии - прим.), эндшпиль (заключительная часть шахматной игры - прим.). И в полной готовности поедем на Чемпионат России в Сочи”, - подчеркнул Кварацхелия.Итоги Чемпионата России, как признался спортсмен, могут повлиять на дальнейшую судьбу юноши. Если он попадет в тройку лидеров, то Тристан планирует и в дальнейшем продолжить профессионально заниматься шахматами.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042923571_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_04f0fbbc1ef2d6eb853a7adc7645d837.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шахматы, абхазия, спорт, спортивная абхазия
шахматы, абхазия, спорт, спортивная абхазия
Абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России
16:50 03.12.2022 (обновлено: 20:42 03.12.2022)
Путевку на турнир он заслужил, выиграв первенство Федерального округа, где он вошел в четверку лидеров.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Юный абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России, который пройдет в 2023 году. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил сам спортсмен.
Путевку на турнир он заслужил, выиграв первенство Федерального округа, где он вошел в четверку лидеров.
“Это нельзя назвать неожиданностью, потому что стартовый список показывал, что я начинал 13-м по рейтингу, и также после пятого тура я понимал, что будет гонка за первую четверку, и уже из последних сил старался. В итоге все получилось”, - отметил Тристан Кварацхелия.
Как признался юный спортсмен, попав на этот турнир, он исполнил свою давнюю мечту, и сейчас он испытывает “неимоверные эмоций”.
Сейчас Тристан вместе с тренером из России, международным мастером Арсеном Оганьяном усердно готовится к чемпионату.
“Будем смотреть разные дебюты, смотреть миттельшпиль (следующая за дебютом стадия шахматной партии - прим.), эндшпиль (заключительная часть шахматной игры - прим.). И в полной готовности поедем на Чемпионат России в Сочи”, - подчеркнул Кварацхелия.
Итоги Чемпионата России, как признался спортсмен, могут повлиять на дальнейшую судьбу юноши. Если он попадет в тройку лидеров, то Тристан планирует и в дальнейшем продолжить профессионально заниматься шахматами.