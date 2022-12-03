https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/abkhazskiy-shakhmatist-tristan-kvaratskheliya-primet-uchastie-v-chempionate-rossii-1042948844.html

Абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России

Абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России

Путевку на турнир он заслужил, выиграв первенство Федерального округа, где он вошел в четверку лидеров. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Юный абхазский шахматист Тристан Кварацхелия примет участие в Чемпионате России, который пройдет в 2023 году. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил сам спортсмен.Путевку на турнир он заслужил, выиграв первенство Федерального округа, где он вошел в четверку лидеров.Как признался юный спортсмен, попав на этот турнир, он исполнил свою давнюю мечту, и сейчас он испытывает “неимоверные эмоций”.Сейчас Тристан вместе с тренером из России, международным мастером Арсеном Оганьяном усердно готовится к чемпионату.“Будем смотреть разные дебюты, смотреть миттельшпиль (следующая за дебютом стадия шахматной партии - прим.), эндшпиль (заключительная часть шахматной игры - прим.). И в полной готовности поедем на Чемпионат России в Сочи”, - подчеркнул Кварацхелия.Итоги Чемпионата России, как признался спортсмен, могут повлиять на дальнейшую судьбу юноши. Если он попадет в тройку лидеров, то Тристан планирует и в дальнейшем продолжить профессионально заниматься шахматами.

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