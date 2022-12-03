https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/den-neizvestnogo-soldata-otmetili-v-abkhazii-1042943858.html

День Неизвестного Солдата отметили в Абхазии

День Неизвестного Солдата отметили в Абхазии

Ежегодно 3 декабря отмечается День Неизвестного солдата. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

вов

день неизвестного солдата

история

абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Цветы к могиле Неизвестного Солдата и мемориалу в Парке Славы возложили представители Россотрудничества в Абхазии, Музея боевой славы, Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии, Ассоциации молодежи "Апеипш".День неизвестного солдата был введен федеральным законом "О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.

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