https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/khochu-stat-znamenitoy-nazlo-shkolnym-obidchikam-strakhidetskie-travmy-1042929410.html
Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"
Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину... 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T12:50+0300
2022-12-03T12:50+0300
2022-12-03T12:50+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042929257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5a68b3a3f3e0d170289c7c69da83fe8.jpg
Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"
Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину до сих пор гложет чувство несправедливости. Теперь девушка хочет стать знаменитой, чтобы утереть нос обидчикам. Нет известности — нет смысла жизни, считает героиня. Как сменить ориентиры?Историю героини Полины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042929257_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_996b315cdf6a50fa6e658d30bfc6d373.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"
Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину до сих пор гложет чувство несправедливости. Теперь девушка хочет стать знаменитой, чтобы утереть нос обидчикам. Нет известности — нет смысла жизни, считает героиня. Как сменить ориентиры?
Историю героини Полины
разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов
.