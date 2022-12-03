https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/khochu-stat-znamenitoy-nazlo-shkolnym-obidchikam-strakhidetskie-travmy-1042929410.html

Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"

Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"

Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину... 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T12:50+0300

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Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы" Хочу стать знаменитой назло школьным обидчикам. "Страхи/Детские травмы"

Героиня Полина стала изгоем еще в детском саду: ребенка высмеивали из-за внешности, не хотели общаться, обзывали "бревном, деревенщиной". Годы прошли, а Полину до сих пор гложет чувство несправедливости. Теперь девушка хочет стать знаменитой, чтобы утереть нос обидчикам. Нет известности — нет смысла жизни, считает героиня. Как сменить ориентиры?Историю героини Полины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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