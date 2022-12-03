https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/ministr-zdravookhraneniya-provel-soveschanie-s-pediatrami-abkhazii-1042945047.html

Министр здравоохранения провел совещание с педиатрами Абхазии

Министр здравоохранения провел совещание с педиатрами Абхазии

Всего, по словам главного педиатра страны Ангелины Отырба, в Абхазии 33 специалиста. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T13:40+0300

2022-12-03T13:40+0300

2022-12-03T13:40+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с педиатрами республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На совещании обсуждалась работа детский врачей во всех районах республики.В Абхазии, по словам замминистра Саиды Делба, отмечается острая нехватка педиатров. "Особенно остро этот дефицит мы ощущаем в Республиканской детской больнице, нам нужно находить выход из ситуации", - подчеркнула она.При этом, как сообщили на совещании министру Эдуарду Бутба, врачи и медсестры продолжают проходить курсы по повышению квалификации. Впереди у медиков - сертификационные курсы по проведению проб Манту, Диаскин теста и БЦЖ, а также курсы раннего выявления скрытых форм туберкулеза.Одной из главных проблем специалисты также назвали снижение темпов вакцинации детей. Эдуард Бутба отметил, что необходимо усилить разъяснительную работу, особенно в медучреждениях.

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