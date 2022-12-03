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Министр здравоохранения провел совещание с педиатрами Абхазии
Министр здравоохранения провел совещание с педиатрами Абхазии
Всего, по словам главного педиатра страны Ангелины Отырба, в Абхазии 33 специалиста. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T13:40+0300
2022-12-03T13:40+0300
2022-12-03T13:40+0300
в абхазии
медицина
абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с педиатрами республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На совещании обсуждалась работа детский врачей во всех районах республики.В Абхазии, по словам замминистра Саиды Делба, отмечается острая нехватка педиатров. "Особенно остро этот дефицит мы ощущаем в Республиканской детской больнице, нам нужно находить выход из ситуации", - подчеркнула она.При этом, как сообщили на совещании министру Эдуарду Бутба, врачи и медсестры продолжают проходить курсы по повышению квалификации. Впереди у медиков - сертификационные курсы по проведению проб Манту, Диаскин теста и БЦЖ, а также курсы раннего выявления скрытых форм туберкулеза.Одной из главных проблем специалисты также назвали снижение темпов вакцинации детей. Эдуард Бутба отметил, что необходимо усилить разъяснительную работу, особенно в медучреждениях.
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медицина, абхазия, дети
Министр здравоохранения провел совещание с педиатрами Абхазии
Всего, по словам главного педиатра страны Ангелины Отырба, в Абхазии 33 специалиста.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел рабочее совещание с педиатрами республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На совещании обсуждалась работа детский врачей во всех районах республики.
В Абхазии, по словам замминистра Саиды Делба, отмечается острая нехватка педиатров.
"Особенно остро этот дефицит мы ощущаем в Республиканской детской больнице, нам нужно находить выход из ситуации", - подчеркнула она.
При этом, как сообщили на совещании министру Эдуарду Бутба, врачи и медсестры продолжают проходить курсы по повышению квалификации.
Впереди у медиков - сертификационные курсы по проведению проб Манту, Диаскин теста и БЦЖ, а также курсы раннего выявления скрытых форм туберкулеза.
Одной из главных проблем специалисты также назвали снижение темпов вакцинации детей.
Эдуард Бутба отметил, что необходимо усилить разъяснительную работу, особенно в медучреждениях.