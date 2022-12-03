https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/peskov-rossiya-ne-budet-prinimat-potolok-tsen-na-neft-1042949233.html

Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть

Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть

Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60... 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T17:50+0300

2022-12-03T17:50+0300

2022-12-03T17:50+0300

нефть

россия

санкции

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.

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нефть, россия, санкции