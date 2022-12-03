https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/peskov-rossiya-ne-budet-prinimat-potolok-tsen-na-neft-1042949233.html
Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть
Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть
Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60... 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T17:50+0300
2022-12-03T17:50+0300
2022-12-03T17:50+0300
нефть
россия
санкции
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нефть, россия, санкции
Песков: Россия не будет принимать потолок цен на нефть
Накануне страны ЕС, а следом за ними — "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим", — сказал он.
По словам замглавы президентской администрации, к введению ограничений "проведена определенная подготовка".
Так называемый потолок цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, ранее заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.