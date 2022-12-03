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Привлечь инвестора и развивать сельское хозяйство: интервью с главой Сухумского района

Привлечь инвестора и развивать сельское хозяйство: интервью с главой Сухумского района

В 2023 году бюджет Сухумского района составит 209 млн.руб. Но достаточно ли этого для развития района, какие проекты необходимо реализовать для больших... 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T10:30+0300

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Бюджет 2023 года зафиксирован на уровне 209 млн.руб., из которых 105 млн.руб. - собственные доходы, 68 млн.руб. - дотации из республиканского бюджета и 35,8 млн.руб. - субсидий, адресное финансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников системы образования, здравоохранения и культуры. По словам главы района Алхаса Читанава, этого “катастрофически недостаточно” для решения всех актуальных проблем и развития.“Это бюджет, который позволит нам решить определенный сегмент вопросов. Это, в первую очередь, социальная сфера, водоснабжение и энергоснабжение, дорожная инфраструктура. Относительно текущего финансового года есть небольшой рост в доходной части. Но говорить о том, что это бюджет развития, к сожалению, не приходится", - отметил Читанава.При этом правительство Абхазии к 2025 года планируют увеличить собственные доходы бюджета до 8 млрд. руб. Читанава считает, что без реализации крупных проектов в Сухумском районе, которые будут приносить серьезные налоговые поступления, о качественном увеличении доходов говорить не приходится.Пока в районе планируется только один крупный туристический проект, который находится на стадии согласования.

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