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Россия и Белоруссия подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе
Россия и Белоруссия подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе
В субботу, 3 декабря, состоялись переговоры глав Минобороны России и Белоруссии Виктора Хренина и Сергея Шойгу. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T18:40+0300
2022-12-03T18:40+0300
2022-12-03T18:40+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Отмечается, что подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств России и Белоруссии, на переговорах обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.
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министерство обороны рф, россия, белоруссия, политика
министерство обороны рф, россия, белоруссия, политика
Россия и Белоруссия подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе
В субботу, 3 декабря, состоялись переговоры глав Минобороны России и Белоруссии Виктора Хренина и Сергея Шойгу.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"МО РБ и МО РФ подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года", - написал он в своем Twitter, не приведя подробностей.
Отмечается, что подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств России и Белоруссии, на переговорах обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.