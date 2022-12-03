https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/rossiya-i-belorussiya-podpisali-dokument-v-sfere-obespecheniya-bezopasnosti-v-regione-1042949946.html

Россия и Белоруссия подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе

Россия и Белоруссия подписали документ в сфере обеспечения безопасности в регионе

В субботу, 3 декабря, состоялись переговоры глав Минобороны России и Белоруссии Виктора Хренина и Сергея Шойгу. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T18:40+0300

2022-12-03T18:40+0300

2022-12-03T18:40+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали протокол в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Отмечается, что подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств России и Белоруссии, на переговорах обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.

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