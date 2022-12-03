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Руководители двух абхазских турфирмы награждены премией "Лидеры России"

Руководители двух абхазских турфирмы награждены премией "Лидеры России"

"Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T16:00+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Руководители двух абхазских туристических фирм получили премии "Лидер России". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма. Церемония награждения гендиректора компании-оператора "Рица-Тур" Елены Лолуа и гендиректора туристической компании "Аква-Абаза" Марии Гицба прошла в Москве в гостинице "Золотое Кольцо" Управления делами президента России.Мероприятие посетил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Он подчеркнул, что награды заслуженные. "Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", которая объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.

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