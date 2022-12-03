https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/rukovoditeli-dvukh-abkhazskikh-turfirmy-nagrazhdeny-premiey-lidery-rossii-1042948105.html
Руководители двух абхазских турфирмы награждены премией "Лидеры России"
Руководители двух абхазских турфирмы награждены премией "Лидеры России"
"Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T16:00+0300
2022-12-03T16:00+0300
2022-12-03T16:00+0300
в абхазии
туризм
абхазия
отдых в абхазии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/03/1042947437_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9afcafa340dd80740a419d7dab41ade3.jpg
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Руководители двух абхазских туристических фирм получили премии "Лидер России". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма. Церемония награждения гендиректора компании-оператора "Рица-Тур" Елены Лолуа и гендиректора туристической компании "Аква-Абаза" Марии Гицба прошла в Москве в гостинице "Золотое Кольцо" Управления делами президента России.Мероприятие посетил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Он подчеркнул, что награды заслуженные. "Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", которая объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/03/1042947437_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_90e6357e412dcdf82e2798520d9725f3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, абхазия, отдых в абхазии, россия
туризм, абхазия, отдых в абхазии, россия
Руководители двух абхазских турфирмы награждены премией "Лидеры России"
"Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей".
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Руководители двух абхазских туристических фирм получили премии "Лидер России". Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма.
Церемония награждения гендиректора компании-оператора "Рица-Тур" Елены Лолуа и гендиректора туристической компании "Аква-Абаза" Марии Гицба прошла в Москве в гостинице "Золотое Кольцо" Управления делами президента России.
Мероприятие посетил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Он подчеркнул, что награды заслуженные.
"Это две первые туристические компании, которые с послевоенных времен привозили отдыхающих в Абхазию. Они внесли большой вклад в туристическую отрасль Абхазии", - сказал Хишба.
"Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", которая объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.