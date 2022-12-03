https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/sukhumskoe-gorsobranie-rassmotrit-initsiativu-o-prisvoenii-skveru-imeni-beslana-dzyba-1042944167.html

Сухумское горсобрание рассмотрит инициативу о присвоении скверу имени Беслана Дзыба

Сухумское горсобрание рассмотрит инициативу о присвоении скверу имени Беслана Дзыба

Беслан Дзыба – участник Отечественной войны народа Абхазии, в 1998 году принимал участие в боевых действиях в Галском районе, участник освобождения Кодорского... 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T12:05+0300

2022-12-03T12:05+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Жители Нового района Сухума собрали 120 подписей за присвоение скверу на улице 30-Сентября имени Беслана Дзыба. Письмо с подписями направлено в Общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме. Комиссия рекомендовала Сухумскому горсобранию положительно рассмотреть эту инициативу, заявил председатель Арда Ашуба. Как сообщил Sputnik глава горсобрания Дмитрий Осия, вопрос рассмотрят на ближайшем заседании. Беслан Дзыба - участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью "За освобождение Кодорского ущелья", кавалер ордена Леона. Дзыба был убит в перестрелке в Новом районе 17 июля 2021 года.

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