Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/takie-obstoyatelstva-kvaratskheliya-ob-uvlechenii-shakhmatami-i-putevke-v-vysshuyu-ligu-1042933811.html
Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу
Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу
15 летний шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия в начале 2023 года сразится за звание чемпиона России. Путевку на турнир высшей лиги он заслужил, выиграв... 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T20:05+0300
2022-12-03T20:05+0300
радио
абхазия
шахматы
спорт
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042933894_0:114:961:654_1920x0_80_0_0_0c3f96af21787fcf44a05df248c5bf30.jpg
Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу
Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу
15 летний шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия в начале 2023 года сразится за звание чемпиона России. Путевку на турнир высшей лиги он заслужил, выиграв первенство Южного федерального округа, где он вошел в четверку лидеров. В эфире радио Sputnik юный спортсмен рассказал о любимом занятии, о том, что означает попадание в высшую лигу, какие возможности для развития этого вида спорта в Абхазии, чему учат человека шахматы, где применимо шахматное мышление, кроме как за доской.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042933894_0:24:961:744_1920x0_80_0_0_eea6fc5f463bd832599e69b4dc87236c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, шахматы, спорт, подкасты, аудио
абхазия, шахматы, спорт, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу

20:05 03.12.2022
Радио
Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу
Подписаться на
НовостиTelegram
15 летний шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия в начале 2023 года сразится за звание чемпиона России. Путевку на турнир высшей лиги он заслужил, выиграв первенство Южного федерального округа, где он вошел в четверку лидеров. В эфире радио Sputnik юный спортсмен рассказал о любимом занятии, о том, что означает попадание в высшую лигу, какие возможности для развития этого вида спорта в Абхазии, чему учат человека шахматы, где применимо шахматное мышление, кроме как за доской.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0