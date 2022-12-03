https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/takie-obstoyatelstva-kvaratskheliya-ob-uvlechenii-shakhmatami-i-putevke-v-vysshuyu-ligu-1042933811.html

Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу

Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу

15 летний шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия в начале 2023 года сразится за звание чемпиона России. Путевку на турнир высшей лиги он заслужил, выиграв... 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T20:05+0300

2022-12-03T20:05+0300

2022-12-03T20:05+0300

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Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу Такие обстоятельства: Кварацхелия об увлечении шахматами и путевке в высшую лигу

15 летний шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия в начале 2023 года сразится за звание чемпиона России. Путевку на турнир высшей лиги он заслужил, выиграв первенство Южного федерального округа, где он вошел в четверку лидеров. В эфире радио Sputnik юный спортсмен рассказал о любимом занятии, о том, что означает попадание в высшую лигу, какие возможности для развития этого вида спорта в Абхазии, чему учат человека шахматы, где применимо шахматное мышление, кроме как за доской.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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