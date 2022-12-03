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В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь
В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь, сообщает пресс-служа Минздрава. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T20:45+0300
2022-12-03T20:45+0300
2022-12-03T20:45+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь, сообщает пресс-служа Минздрава. Как отмечает пресс-служба ведомства, в настоящее время на стационарном лечении пациентов нет.
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медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь, сообщает пресс-служа Минздрава.
В октября коронавирус был диагностирован у 151 человека.
Как отмечает пресс-служба ведомства, в настоящее время на стационарном лечении пациентов нет.