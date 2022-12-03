https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/v-abkhazii-vyyavleno-14-sluchaev-koronavirusa-za-noyabr--1042950928.html

В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь

В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь, сообщает пресс-служа Минздрава. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

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ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. В Абхазии выявлено 14 случаев коронавируса за ноябрь, сообщает пресс-служа Минздрава. Как отмечает пресс-служба ведомства, в настоящее время на стационарном лечении пациентов нет.

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Sputnik Абхазия

медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия