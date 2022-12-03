https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/vs-rossii-porazili-dva-punkta-inostrannykh-naemnikov-u-kramatorska-v-dnr-1042947299.html

ВС России поразили два пункта иностранных наемников у Краматорска в ДНР

ВС России поразили два пункта иностранных наемников у Краматорска в ДНР

Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек. 03.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-03T15:15+0300

2022-12-03T15:15+0300

2022-12-03T15:32+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в субботу в Минобороны РФ.Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах."В районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны РФ.Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.

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