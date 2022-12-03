https://sputnik-abkhazia.ru/20221203/vs-rossii-porazili-dva-punkta-inostrannykh-naemnikov-u-kramatorska-v-dnr-1042947299.html
ВС России поразили два пункта иностранных наемников у Краматорска в ДНР
ВС России поразили два пункта иностранных наемников у Краматорска в ДНР
Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек. 03.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-03T15:15+0300
2022-12-03T15:15+0300
2022-12-03T15:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/09/1040828234_0:0:2594:1459_1920x0_80_0_0_86943450b24151df5d25bd534ac89ce5.jpg
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в субботу в Минобороны РФ.Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах."В районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны РФ.Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/09/1040828234_325:0:2270:1459_1920x0_80_0_0_882ce5c894f43692ba14fedf1a3f8ba3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России поразили два пункта иностранных наемников у Краматорска в ДНР
15:15 03.12.2022 (обновлено: 15:32 03.12.2022)
Войска Украины не смогли вернуть свои позиции в ДНР, потеряв за сутки убитыми 60 человек.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Российская артиллерия и авиация поразили в районе Краматорска в ДНР два пункта временной дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение трем пунктам управления противника в Харьковской области и в ДНР. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.
"В районе населенного пункта Каленики Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - добавили в Минобороны РФ.
Помимо этого, два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных уничтожены в Харьковской и Запорожской областях.