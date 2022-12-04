https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/alyans-opek-soglasoval-sokhranenie-tekuschikh-parametrov-sdelki-1042954458.html
Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки
Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил... 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T15:35+0300
2022-12-04T15:35+0300
2022-12-04T15:35+0300
нефть
опек
россия
в мире
экономика
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
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нефть, опек, россия, в мире, экономика
нефть, опек, россия, в мире, экономика
СУХУМ, 4 дек - Sputnik.
Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости
источник в одной из делегаций.
"Решили сохранить параметры сделки", - сказал собеседник агентства.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.