Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/dopolnitelnoe-vremya-o-chempionate-mira-po-futbolu-v-katare-s-bolelschikom-1042929083.html
Дополнительное время: о Чемпионате мира по футболу в Катаре с болельщиком
Дополнительное время: о Чемпионате мира по футболу в Катаре с болельщиком
До 18 декабря весь мир наблюдает за футбольными баталиями на стадионах Катара. В этом году эта страна впервые принимает у себя Чемпионат мира. Именно поэтому... 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T19:10+0300
2022-12-04T19:00+0300
радио
подкасты
дополнительное время
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042927887_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e692b9e481285195b0e1d1f6942d1a5d.jpg
Дополнительное время: Чемпионат мира по футболу в Катаре
Дополнительное время: Чемпионат мира по футболу в Катаре
До 18 декабря весь мир наблюдает за футбольными баталиями на стадионах Катара. В этом году эта страна впервые принимает у себя Чемпионат мира. Именно поэтому матчи проводятся не как обычно, летом, а в конце осени.Чемпионат продлится почти месяц и завершится грандиозным финалом 18 декабря. Матчи турнира проходят на восьми стадионах, некоторые из которых были специально построены ради этого события.Что интересного на этом Чемпионате видят болельщики, чем нынешнее футбольное первенство отличается от того, что проводилось в России в 2018 году, а также кто возможный победитель турнира? Об этом в программе "Дополнительное время" разговор с болельщиком и пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхасом Манаргия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/02/1042927887_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_3e78470f95f4af8b5bf154491d18ee50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, футбол, спорт, чемпионат мира по футболу, аудио
подкасты, дополнительное время, футбол, спорт, чемпионат мира по футболу, аудио

Дополнительное время: о Чемпионате мира по футболу в Катаре с болельщиком

19:10 04.12.2022
Радио
Дополнительное время: Чемпионат мира по футболу в Катаре
Подписаться на
НовостиTelegram
До 18 декабря весь мир наблюдает за футбольными баталиями на стадионах Катара. В этом году эта страна впервые принимает у себя Чемпионат мира. Именно поэтому матчи проводятся не как обычно, летом, а в конце осени.
Чемпионат продлится почти месяц и завершится грандиозным финалом 18 декабря. Матчи турнира проходят на восьми стадионах, некоторые из которых были специально построены ради этого события.
Что интересного на этом Чемпионате видят болельщики, чем нынешнее футбольное первенство отличается от того, что проводилось в России в 2018 году, а также кто возможный победитель турнира? Об этом в программе "Дополнительное время" разговор с болельщиком и пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхасом Манаргия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0