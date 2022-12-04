https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/dopolnitelnoe-vremya-o-chempionate-mira-po-futbolu-v-katare-s-bolelschikom-1042929083.html
Дополнительное время: о Чемпионате мира по футболу в Катаре с болельщиком
Дополнительное время: о Чемпионате мира по футболу в Катаре с болельщиком
До 18 декабря весь мир наблюдает за футбольными баталиями на стадионах Катара. В этом году эта страна впервые принимает у себя Чемпионат мира. Именно поэтому... 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T19:10+0300
2022-12-04T19:10+0300
2022-12-04T19:00+0300
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Дополнительное время: Чемпионат мира по футболу в Катаре
Дополнительное время: Чемпионат мира по футболу в Катаре
До 18 декабря весь мир наблюдает за футбольными баталиями на стадионах Катара. В этом году эта страна впервые принимает у себя Чемпионат мира. Именно поэтому матчи проводятся не как обычно, летом, а в конце осени.Чемпионат продлится почти месяц и завершится грандиозным финалом 18 декабря. Матчи турнира проходят на восьми стадионах, некоторые из которых были специально построены ради этого события.Что интересного на этом Чемпионате видят болельщики, чем нынешнее футбольное первенство отличается от того, что проводилось в России в 2018 году, а также кто возможный победитель турнира? Об этом в программе "Дополнительное время" разговор с болельщиком и пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхасом Манаргия.
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подкасты, дополнительное время, футбол, спорт, чемпионат мира по футболу, аудио
подкасты, дополнительное время, футбол, спорт, чемпионат мира по футболу, аудио
До 18 декабря весь мир наблюдает за футбольными баталиями на стадионах Катара. В этом году эта страна впервые принимает у себя Чемпионат мира. Именно поэтому матчи проводятся не как обычно, летом, а в конце осени.
Чемпионат продлится почти месяц и завершится грандиозным финалом 18 декабря. Матчи турнира проходят на восьми стадионах, некоторые из которых были специально построены ради этого события.
Что интересного на этом Чемпионате видят болельщики, чем нынешнее футбольное первенство отличается от того, что проводилось в России в 2018 году, а также кто возможный победитель турнира? Об этом в программе "Дополнительное время" разговор с болельщиком и пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхасом Манаргия.