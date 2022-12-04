https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/genprokuratura-ne-proverila-zakonnost-vydachi-abkhazskikh-pasportov-v-2020-22-godakh-1042953854.html
Генпрокуратура не проверила законность выдачи абхазских паспортов в 2020-22 годах
Генпрокуратура не проверила законность выдачи абхазских паспортов в 2020-22 годах
В начале октября “Абхазское народное движение” направило в Генпрокуратуру Абхазии запрос с просьбой провести проверку законности выдачи 6693 абхазских... 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T15:00+0300
2022-12-04T15:00+0300
2022-12-04T15:13+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_2a7a2021e1e8e04d46288b3821abaaeb.jpg
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии не проверила законность выдачи 6693 абхазских паспортов в период с 2020 года по 2022 год, согласно запросу "Абхазского народного движения".Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, в запросе АНД были только анкетные данные лиц, получивших абхазские паспорта, из которых:В запросе не были изложены факты нарушения закона, таким образом у органов прокуратуры не было основания для проведения внеплановой проверки. Отмечено, что вопрос будет учтен при планировании проверок Генпрокуратуры. Заявитель был об этом уведомлен 21 октября, у него есть право обжаловать решение вышестоящему прокурору либо в суд.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_cb827aa2e4b64e747151f5c04a8ef646.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гражданство
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, гражданство
Генпрокуратура не проверила законность выдачи абхазских паспортов в 2020-22 годах
15:00 04.12.2022 (обновлено: 15:13 04.12.2022)
В начале октября “Абхазское народное движение” направило в Генпрокуратуру Абхазии запрос с просьбой провести проверку законности выдачи 6693 абхазских паспортов в период с 2020 года по 2022 год.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии не проверила законность выдачи 6693 абхазских паспортов в период с 2020 года по 2022 год, согласно запросу "Абхазского народного движения".
Как говорится в заявлении
Генпрокуратуры, в запросе АНД были только анкетные данные лиц, получивших абхазские паспорта, из которых:
лиц иной национальности – 1004 человека.
В запросе не были изложены факты нарушения закона, таким образом у органов прокуратуры не было основания для проведения внеплановой проверки.
Отмечено, что вопрос будет учтен при планировании проверок Генпрокуратуры.
Заявитель был об этом уведомлен 21 октября, у него есть право обжаловать решение вышестоящему прокурору либо в суд.