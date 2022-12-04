https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/genprokuratura-ne-proverila-zakonnost-vydachi-abkhazskikh-pasportov-v-2020-22-godakh-1042953854.html

Генпрокуратура не проверила законность выдачи абхазских паспортов в 2020-22 годах

Генпрокуратура не проверила законность выдачи абхазских паспортов в 2020-22 годах

В начале октября “Абхазское народное движение” направило в Генпрокуратуру Абхазии запрос с просьбой провести проверку законности выдачи 6693 абхазских... 04.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-04T15:00+0300

2022-12-04T15:00+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии не проверила законность выдачи 6693 абхазских паспортов в период с 2020 года по 2022 год, согласно запросу "Абхазского народного движения".Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, в запросе АНД были только анкетные данные лиц, получивших абхазские паспорта, из которых:В запросе не были изложены факты нарушения закона, таким образом у органов прокуратуры не было основания для проведения внеплановой проверки. Отмечено, что вопрос будет учтен при планировании проверок Генпрокуратуры. Заявитель был об этом уведомлен 21 октября, у него есть право обжаловать решение вышестоящему прокурору либо в суд.

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