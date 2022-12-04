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Киев потерял на Красно-Лиманском направлении за день более 80 человек
Киев потерял на Красно-Лиманском направлении за день более 80 человек
На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T16:25+0300
2022-12-04T16:25+0300
2022-12-04T16:25+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Потери украинских войск на Красно-Лиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. Ударами российской артиллерии атака была отражена, а противник отброшен к исходному рубежу.Также две украинские штурмовые группы пытались атаковать в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Их действия были сорваны нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества."Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в МО РФ.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Киев потерял на Красно-Лиманском направлении за день более 80 человек
На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Потери украинских войск на Красно-Лиманском направлении за сутки составили более 80 человек, в том числе были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка в ЛНР. Ударами российской артиллерии атака была отражена, а противник отброшен к исходному рубежу.
Также две украинские штурмовые группы пытались атаковать в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Их действия были сорваны нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества.
"Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в МО РФ.