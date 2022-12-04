https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/komitet-opek-rekomendoval-alyansu-sokhranit-tekuschie-parametry-sdelki--1042954211.html

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие параметры сделки

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие параметры сделки

ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-04T15:25+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие параметры сделки, продолжить сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Рекомендацию комитета должны утвердить главы всех делегаций ОПЕК+.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

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