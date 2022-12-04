https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/kulturnaya-afisha-abkhazii-premera-sofichki-khudozhnik-goda-i-kto-iz-nas-silnee-1042955233.html
Культурная афиша Абхазии: премьера “Софички”, “Художник года” и “Кто из нас сильнее?”
Культурная афиша Абхазии: премьера “Софички”, “Художник года” и “Кто из нас сильнее?”
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 5 по 11 декабря. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T18:05+0300
2022-12-04T18:05+0300
2022-12-04T18:05+0300
в абхазии
культура
абхазия
театр
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Сария Кварацхелия, SputnikПредстоящая неделя не богата на культурные события. И тем не менее, любителям культурного досуга будет куда сходить.Абхазский молодежный театр 5 декабря в 16:00 покажет детский спектакль “Кто из нас сильнее?”Пьеса, написанная по мотивам абхазских сказок, рассказывает о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".В ЦВЗ Сухума 6 декабря в 13:00 откроется выставка “Художник года”. Экспозиция будет работать до 13 декабря.В Русском театре Искандера 9 и 10 декабря в 19:00 состоится премьера спектакля “Софичка”. Рассказ о любви, верности и прощении по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера.А на культурной площадке SKLAD 7 декабря в 19:00 состоится показ фильма.
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, абхазия, театр
Культурная афиша Абхазии: премьера “Софички”, “Художник года” и “Кто из нас сильнее?”
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 5 по 11 декабря.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Предстоящая неделя не богата на культурные события. И тем не менее, любителям культурного досуга будет куда сходить.
Абхазский молодежный театр 5 декабря в 16:00 покажет детский спектакль “Кто из нас сильнее?”
Пьеса, написанная по мотивам абхазских сказок, рассказывает о том, как можно умом, ловкостью и смекалкой добиться успехов, приобрести друзей и примирить непримиримых "врагов".
В ЦВЗ Сухума 6 декабря в 13:00 откроется выставка “Художник года”. Экспозиция будет работать до 13 декабря.
В Русском театре Искандера 9 и 10 декабря в 19:00 состоится премьера спектакля “Софичка”. Рассказ о любви, верности и прощении по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера.
А на культурной площадке SKLAD 7 декабря в 19:00 состоится показ фильма.