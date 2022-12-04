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Глава Республики Татарстан прибыл в Абхазию с неофициальным визитом
Глава Республики Татарстан прибыл в Абхазию с неофициальным визитом
Первый официальный визит Рустама Минниханова в Абхазию состоялся 1 октября 2015 года. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T10:35+0300
2022-12-04T10:35+0300
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Его встретил Аслан Бжания на российско-абхазской границе.Президент Абхазии был с рабочим визитом в Татарстане 16 июля 2022 года.
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татарстан, абхазия, россия, политика, политика
Глава Республики Татарстан прибыл в Абхазию с неофициальным визитом
10:35 04.12.2022 (обновлено: 10:44 04.12.2022)
Первый официальный визит Рустама Минниханова в Абхазию состоялся 1 октября 2015 года.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Его встретил Аслан Бжания на российско-абхазской границе.
Визит Минниханова связан с развитием сотрудничества между республиками в рамках российско-абхазских отношений.
Президент Абхазии был с рабочим визитом в Татарстане 16 июля 2022 года.