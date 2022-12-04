https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/prezident-tatarstana-pribyl-v-abkhaziyu-s-neofitsialnym-vizitom-1042952282.html

Глава Республики Татарстан прибыл в Абхазию с неофициальным визитом

Глава Республики Татарстан прибыл в Абхазию с неофициальным визитом

Первый официальный визит Рустама Минниханова в Абхазию состоялся 1 октября 2015 года. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Его встретил Аслан Бжания на российско-абхазской границе.Президент Абхазии был с рабочим визитом в Татарстане 16 июля 2022 года.

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