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Советское наследие: как в Очамчыре восстанавливают пансионат
Советское наследие: как в Очамчыре восстанавливают пансионат
Первый курортно-оздоровительный центр в Очамчыре откроют летом 2023 года за счет средств инвестора из Абхазии. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T11:25+0300
2022-12-04T11:25+0300
2022-12-04T11:34+0300
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16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.Будущий оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. Здесь 16 этажей. На первых двух появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода.
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видео, мультимедиа, абхазия, очамчырский район, отдых в абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, очамчырский район, отдых в абхазии, видео
Советское наследие: как в Очамчыре восстанавливают пансионат
11:25 04.12.2022 (обновлено: 11:34 04.12.2022)
Первый курортно-оздоровительный центр в Очамчыре откроют летом 2023 года за счет средств инвестора из Абхазии.
16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.
Будущий оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. Здесь 16 этажей. На первых двух появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.
Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода.