https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/sovetskoe-nasledie-kak-v-ochamchyre-vosstanavlivayut-pansionat-1042951908.html

Советское наследие: как в Очамчыре восстанавливают пансионат

Советское наследие: как в Очамчыре восстанавливают пансионат

Первый курортно-оздоровительный центр в Очамчыре откроют летом 2023 года за счет средств инвестора из Абхазии. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-04T11:25+0300

2022-12-04T11:25+0300

2022-12-04T11:34+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

очамчырский район

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/03/1042943995_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_efb4a7f8fd9cd922999fb75ee3146632.jpg

16-этажное здание на берегу Очамчыры начали возводить еще в 70-х годах прошлого столетия. Однако из-за начала Отечественной войны народа Абхазии его так и не достроили.Будущий оздоровительный центр – одно из самых высоких зданий Очамчыры. Здесь 16 этажей. На первых двух появятся столовая и ресторан, остальные будут отведены под номера. Одновременно объект сможет принять до 600 постояльцев.Кроме того, на территории оздоровительной базы появятся три бассейна с подогревом. В два из них вода будет поступать из горячего сероводородного источника Аалдзга, который расположен в трех километрах от объекта. В третьем будет морская вода.

абхазия

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, очамчырский район, отдых в абхазии, видео