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Старинный инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею
Старинный инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею
Ручной станок для плетения веревок датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба. 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T08:55+0300
2022-12-04T08:55+0300
2022-12-04T08:55+0300
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Художник Батал Джапуа передал Абхазскому госмузею старинный инструмент для плетения веревок. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала старший научный сотрудник отдела этнологии музея Инга Шамба.Предмет датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба.Инструмент в рабочем состоянии, сотрудники музея уже опробовали его. На таком станке абхазы делали прочные веревки, которые использовались в качестве канатов во время походов в горы.Ранее в Абхазском Государственном музее подобных предметов не было. После того, как инструмент официально будет принят в качестве музейного экспоната, он займет свое место в этнографическом отделе.
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история, абхазия, культура
история, абхазия, культура
Старинный инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею
Ручной станок для плетения веревок датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Художник Батал Джапуа передал Абхазскому госмузею старинный инструмент для плетения веревок. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала старший научный сотрудник отдела этнологии музея Инга Шамба.
Предмет датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба.
"Это очень интересный инструмент. Он предназначался для изготовления веревок. Внук Джыра, Алмасхан Авидзба, передал его Баталу Джапуа. А Батал в свою очередь принес в музей. Наш знаменитый художник интересуется этнографическими материалами, и всегда приносит в музей очень ценные экспонаты", – отметила Шамба.
Инструмент в рабочем состоянии, сотрудники музея уже опробовали его. На таком станке абхазы делали прочные веревки, которые использовались в качестве канатов во время походов в горы.
Ранее в Абхазском Государственном музее подобных предметов не было. После того, как инструмент официально будет принят в качестве музейного экспоната, он займет свое место в этнографическом отделе.