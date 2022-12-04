https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/starinnyy-instrument-dlya-pleteniya-verevok-peredali-abkhazskomu-gosmuzeyu-1042949340.html

Старинный инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею

Старинный инструмент для плетения веревок передали Абхазскому госмузею

Ручной станок для плетения веревок датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-04T08:55+0300

2022-12-04T08:55+0300

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Художник Батал Джапуа передал Абхазскому госмузею старинный инструмент для плетения веревок. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала старший научный сотрудник отдела этнологии музея Инга Шамба.Предмет датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба.Инструмент в рабочем состоянии, сотрудники музея уже опробовали его. На таком станке абхазы делали прочные веревки, которые использовались в качестве канатов во время походов в горы.Ранее в Абхазском Государственном музее подобных предметов не было. После того, как инструмент официально будет принят в качестве музейного экспоната, он займет свое место в этнографическом отделе.

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