https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/verkhovnye-sudy-abkhazii-i-rossii-mogut-zaklyuchit-mezhvedomstvennyy-dogovor--1042952679.html
Верховные суды Абхазии и России могут заключить межведомственный договор
Верховные суды Абхазии и России могут заключить межведомственный договор
По приглашению ппредседателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и председателя Совета судей РФ Виктора Момотова в юбилейном Всероссийском съезде судей... 04.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-04T12:15+0300
2022-12-04T12:15+0300
2022-12-04T13:12+0300
в абхазии
верховный суд абхазии
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238783_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4e8ea50e7533d6abe6e3e9f93fe474ab.jpg
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Возможность заключения межведомственного договора между Верховными судами России и Абхазии для обмена опытом совершенствования судебной системы и другим правовым вопросам обсудила глава ВС республики Саида Бутба со своим российским коллегой Вячеславом Лебедевым.Встреча состоялась на юбилейном Х Всероссийском съезде судей в Москве.Cаида Бутба пригласила делегацию Верховного суда Российской Федерации принять участие в юбилейных мероприятиях в честь 100-летия образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия, которые состоятся в мае 2023 года в Сухуме.Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, анализирует состояние судебной системы, принимает решения о её дальнейшем развитии.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238783_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_748390dd15dc40534d5fc90e5592942e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
верховный суд абхазии, абхазия, россия
верховный суд абхазии, абхазия, россия
Верховные суды Абхазии и России могут заключить межведомственный договор
12:15 04.12.2022 (обновлено: 13:12 04.12.2022)
По приглашению ппредседателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и председателя Совета судей РФ Виктора Момотова в юбилейном Всероссийском съезде судей приняла участие глава Верховного суда Абхазии Саида Бутба.
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Возможность заключения межведомственного договора между Верховными судами России и Абхазии для обмена опытом совершенствования судебной системы и другим правовым вопросам обсудила глава ВС республики Саида Бутба со своим российским коллегой Вячеславом Лебедевым.
Встреча состоялась на юбилейном Х Всероссийском съезде судей в Москве.
В ходе встречи обсуждались вопросы материально-технического обеспечения и организации деятельности судов общей юрисдикции.
Cаида Бутба пригласила делегацию Верховного суда Российской Федерации принять участие в юбилейных мероприятиях в честь 100-летия образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия, которые состоятся в мае 2023 года в Сухуме.
Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, анализирует состояние судебной системы, принимает решения о её дальнейшем развитии.