https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/verkhovnye-sudy-abkhazii-i-rossii-mogut-zaklyuchit-mezhvedomstvennyy-dogovor--1042952679.html

Верховные суды Абхазии и России могут заключить межведомственный договор

Верховные суды Абхазии и России могут заключить межведомственный договор

По приглашению ппредседателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и председателя Совета судей РФ Виктора Момотова в юбилейном Всероссийском съезде судей... 04.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Возможность заключения межведомственного договора между Верховными судами России и Абхазии для обмена опытом совершенствования судебной системы и другим правовым вопросам обсудила глава ВС республики Саида Бутба со своим российским коллегой Вячеславом Лебедевым.Встреча состоялась на юбилейном Х Всероссийском съезде судей в Москве.Cаида Бутба пригласила делегацию Верховного суда Российской Федерации принять участие в юбилейных мероприятиях в честь 100-летия образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия, которые состоятся в мае 2023 года в Сухуме.Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, анализирует состояние судебной системы, принимает решения о её дальнейшем развитии.

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